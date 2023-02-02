拉夫羅夫：俄中關係的質量優於傳統的軍事同盟

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四表示，俄中關係的質量優於傳統的軍事同盟。它們確實是蘇聯、中華人民共和國和俄羅斯聯邦歷史上最好的。

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塔斯社星期四報道，俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四在接受電視新聞主播德米特里·基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）採訪時表示，俄羅斯和中國之間的關係沒有邊界，比傳統的軍事同盟質量更高。

他說，“共同利益領域的存在是我們關係中一個非常微不足道的特徵”。“我們的聲明中已經寫了，雖然我們不建立軍事同盟，但我們的關係比傳統意義上的軍事同盟質量更高，沒有邊界和限制，也沒有禁忌話題。它們確實是蘇聯、中華人民共和國和俄羅斯聯邦歷史上最好的。”

俄羅斯外交部長拉夫羅夫接著說，“我們的共同利益主要是，在現有的國際貿易的框架下，即在世界貿易組織(WTO)的規則內，甚至在西方創造的體系內，在與布雷頓森林機構也就是國際貨幣基金組織和世界銀行合作的同時，根據我們的國家計畫來發展。”

拉夫羅夫說，“俄羅斯加入世貿組織用了17年的時間，加入該組織後，俄羅斯接受了世貿組織的規則”，拉夫羅夫還說，“總的來說，這曾是公平競爭的規則。”接着，拉夫羅夫遺憾地說，“現在，一切都毀了”。他還補充說，“爭端解決機構的工作在世貿組織受阻，這是因為中國在（美國）自己的比賽場地上用（美國）自己的規則打敗了美國，中國有充分的理由要求賠償。如果美國允許這個機構運作的話，世貿組織爭端解決機構肯定會給予（中國）賠償。”