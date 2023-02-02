日本擬在24日俄烏戰爭爆發1周年當天舉行七國集團線上峰會

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自東京方面消息，多名日本政府相關人士2月1日透露稱，鑒於本月24日是俄羅斯入侵烏克蘭一周年，作為七國集團（G7）輪值主席國，日本政府擬於當天召開七國集團線上峰會，並已就此展開協調。如果實現，這將是日本首相岸田文雄今年以七國集團主席身份出席的首次會議。據共同社報導，會上將確認加強對俄羅斯的制裁併繼續支持烏克蘭。

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此次線上峰會預計還將在會後發表七國集團領導人聲明，傳達西方七大工業國團結一致維護國際秩序的決心。報導稱，日方還考慮邀請烏克蘭總統澤連斯基同樣以線上模式參會。

圍繞烏克蘭局勢，有觀點認為俄羅斯最快將在春季發動大規模攻勢，美歐各國提供主戰坦克等正在加強對烏軍事援助。在戰況進入新局面前舉行線上峰會，意在展示七國集團對烏克蘭的支持。對岸田文雄而言，還意在為5月七國集團廣島峰會的討論完善環境。

報導指，線上會議期間與會領導人預計將指責俄羅斯多次攻擊烏克蘭能源設施和水利設備等重要民用基礎設施的做法是“非人道的”。為了孤立未表現出為停戰而讓步的俄羅斯，預計還將呼籲國際社會有必要團結起來加強對俄制裁。此外，領導人們還將討論支援烏克蘭重建以及穩定能源供給等議題。