歐盟擴大目標將為烏軍訓練3萬人 波蘭總理：若北約作出決定願對烏提供戰機

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟官員2月1日表示，歐盟正將其旨在培訓的烏克蘭部隊人數增加一倍，達到3萬人，以加大對烏克蘭抗擊俄羅斯入侵的支持。波蘭總理莫拉維茨基（ Mateusz Morawiecki ）在當天見報的一篇採訪中表示，如果與北約盟國一起作出決定，波蘭將準備向烏克蘭提供F-16戰鬥機。

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歐盟去年11月推出計畫，提出要幫助烏克蘭武裝部隊訓練1.5萬人的目標。據法新社報導，一位歐盟官員最新透露稱：“這可能會在今年第二季度末之前達到，而且還會有一個新的額外目標，即由多個歐洲國家再訓練15000名烏克蘭士兵”。該官員補充說：“因此，這將使在這一計畫中受訓的烏克蘭士兵人數達到30000人”。

據悉，隨着歐洲盟國加強對烏克蘭的軍事支持，相關計畫將於周五在基輔舉行的歐盟-烏克蘭峰會上正式宣布。多個歐盟國家已承諾對烏提供德制豹2主戰坦克，並已在訓練烏軍人員使用這些坦克和其他的軍援物資。歐盟對烏克蘭人員的軍事訓練任務正在多個歐洲國家進行，其總部設在烏克蘭的鄰國波蘭。此外，由英國主導的多國培訓任務也已訓練了數以千計的烏克蘭部隊。

《紐約時報》周三報導稱，據烏克蘭情報部門估計，俄羅斯當下在該國境內有超過32萬名士兵，大約是去年2月俄方最初入侵部隊規模的兩倍。西方官員和軍事分析家說，莫斯科還有15萬至25萬名後備士兵，他們或者正在訓練，或者在俄羅斯境內部署，隨時可以加入戰鬥。

波蘭總理莫拉維茨基在華沙接受德國《圖片報》專訪時表示，他認為俄軍或將在春天地面不再泥濘時再次對烏克蘭發動進攻。莫拉維茨基說：“根據我從烏克蘭獲得的所有信息，我知道俄羅斯可能會在三月或四月發動另一次攻勢，這將是一次非常艱難的攻勢。”

莫拉維茨基提及，俄總統普京已經動員許多新兵“大約有20萬到25萬新兵”。他並告誡烏克蘭的支持者們不應對俄羅斯的軍事資源儲備掉以輕心。波蘭已向烏克蘭提供了250輛蘇制坦克，並計畫進一步提供60輛類似型號的坦克，以及與德國等北約歐洲盟國提供德制的豹2坦克。

就是否應進一步提供西方戰鬥機的問題，莫拉維茨基回答說：“如果這是整個北約的決定，我將贊成派遣這些戰鬥機......這必須是北約的決定，不僅是波蘭，還有許多其他國家也必須參與進來”。對此，波蘭國防部副部長斯柯基維奇（Wojciech Skurkiewicz）向法新社表示：“目前沒有關於轉讓F-16戰鬥機的正式討論”。據悉，波蘭目前擁有48架美製的F-16戰鬥機。

就如若普京在烏克蘭獲勝，歐洲的未來如何的提問，莫拉維茨基強調：“我認為，世界將看起來完全不同，這將意味着對芬蘭、波羅的海國家、波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦以及德國的持續威脅。他們（俄羅斯）會勒索我們：‘購買我們的天然氣，或者如果你們不購買我們的天然氣，我們將接管其他國家，我們將攻擊其他國家’。這是一個決定性的時刻，一個關鍵點，我們必須盡一切努力來應對這種情況。”