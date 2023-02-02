歐盟通過對烏追加5.45億歐元軍事援助

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟理事會周四在歐盟-烏克蘭基輔峰會召開前通過了最新的對烏軍事援助計畫，包括價值5億歐元的第七套軍事援助，以及一筆新的4500萬歐元資金，用於歐盟訓練烏克蘭軍人的工作，提供必要的非致命裝備和用品，以及支持訓練活動的服務。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟理事會2月2日通過歐洲和平基金（EPF）的援助措施，向烏克蘭軍隊提供進一步的軍事援助。這些措施包括一個價值5億歐元的第七套軍援方案，以及一筆新的4500萬歐元的援助措施，用於歐盟對烏軍事援助特派團（EUMAM Ukraine）的訓練工作。

對此，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）通過聲明表示：“烏克蘭應該獲得所有必要的軍事裝備和訓練，以保衛其領土和人民免遭俄羅斯的侵略戰爭。他們不僅僅是在保衛自己的國家；他們也在保衛我們的共同價值觀和國際法的基本原則。”

博雷利指出：“今天的新措施在一個關鍵時刻發出了一個明確的信息：只要有需要，無論時間長短，我們都會繼續支持烏克蘭。”

據歐盟方面介紹，通過這一最新的決定，歐盟正在加大對烏克蘭的支持力度，以捍衛其在國際公認邊界內的主權和領土完整，並保護平民免受俄羅斯持續的侵略戰爭。到目前為止，第七套對烏軍援計畫的通過將使歐盟在歐洲和平基金框架下對烏克蘭的軍援總額承諾達到36億歐元。

歐盟方面強調：“調動額外的軍事援助和支持由歐盟對烏軍事援助特派團訓練的烏克蘭武裝部隊表明，歐盟仍然堅定地支持烏克蘭軍隊保衛國家免受不斷升級的非法侵略。俄羅斯最近對烏克蘭平民和民用基礎設施的不分青紅皂白的攻擊，進一步證明了俄羅斯對人權和國際法的毫不尊重。”

博雷利與歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾等歐盟高官一併到訪基輔。他當天還宣布歐盟將把今年培訓的烏克蘭部隊人數目標增加一倍，達到3萬人。歐盟-烏克蘭峰會定於周五在基輔舉行。