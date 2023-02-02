澳外長訪英：若在印太地區爆發衝突將是災難性的

澳大利亞/英國/印太

澳大利亞外交部長黃英賢和副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)2月1日繼續訪歐行程，在倫敦拜會了英國首相蘇納克。澳英外長、防長當天還一同參觀了兩國軍人向烏克蘭人員提供的軍事訓練進展。此前，黃英賢周二受邀在倫敦國王學院就澳英關係和印太局勢發表了講話，並稱“如果在印太地區爆發衝突，對我們的人民和我們的繁榮來說將是災難性的”。她表示，“因此，我們必須確保負責任地管理大國之間的競爭。”

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黃英賢和馬勒斯周三對英國展開了為期兩天的訪問活動。他們將在本周與英國外相及防相一起在倫敦、索爾茲伯里和樸次茅斯三地出席年度澳英部長級會議。兩國外長和防長先於周三分別舉行了同行間的會談，並參觀了由英國主導的十餘國家向烏克蘭人員提供的軍事訓練。

據英國外交部發言人介紹，澳英兩國外長當天“在倫敦舉行了一次熱烈而富有成效的會議”。克萊弗利強調，英國承諾與澳大利亞一起工作，支持太平洋島國的優先事項，特別是在氣候緊急情況和經濟發展方面。他期待着在未來幾個月對該地區進行訪問。克萊弗利還歡迎澳大利亞最近對伊朗和緬甸政府的主要人物進行制裁，英方同時也採取了類似的制裁行動。

英方表示，兩國外長一致認為，“這些都清楚地說明了英國和澳大利亞是自由和民主的堅定捍衛者。兩人都期待着明天與他們的國防部長同事繼續討論。他們一致認為在樸茨茅斯舉行的會議將鞏固英國和澳大利亞的關係，使其在面對日益增長的全球挑戰時具有現代性和前瞻性。”

在參觀對烏軍事訓練活動期間，黃英賢出席新聞發布會表示：“我們在澳大利亞已經說了很多關於烏克蘭對我們，對澳大利亞，以及對國際社會意味着什麼。這是一場關於保護幾十年來一直保護我們的規則的鬥爭。這是一場反對普京先生髮動的非法和不道德戰爭的鬥爭”。

黃英賢補充說：“我以前曾有過談論這個問題的動人時刻，我也曾與澳大利亞的烏克蘭社區成員會面。但來到這裡，與那些為了更好地學習如何保衛自己的國家而來到這裡的勇敢的烏克蘭人交談，令人深感慚愧。我想對他們表示感謝，而且我想和理查德（馬勒斯）一樣，感謝在這裡與其他國家合作的澳大利亞人，以更好地準備和訓練這些勇敢的男女。”

黃英賢當天還通過推特表示：“澳大利亞和英國正在通過澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）、我們的自由貿易協定和我們對氣候行動的共同優先考慮，改變我們長期的夥伴關係。”

黃英賢周二在倫敦國王學院發表演講時指出，“在地緣政治不確定性增加的時候，澳英部長級會議是一個塑造和更新我們關係的戰略框架的機會，並提升當今優先事項的合作，如氣候和清潔能源、經濟安全、網絡和關鍵技術，以及打擊虛假信息。為此，我們的討論將探討我們如何能夠一起在歐洲-大西洋和印度-太平洋地區實現更好的連接和接觸。”

黃英賢在講話中稱，“從我的旅行中可以清楚地看到，這是該地區大多數人的願望——就像英國一樣。我們都尋求透明的夥伴關係，創造經濟和社會價值。我們都希望有一個沒有國家主宰，也沒有國家被主宰的地區”。

黃英賢說：“我所概述的那種經濟交往是我們如何為這一優先事項作出貢獻並展示我們的利益的一部分。但另一個關鍵因素是與合作夥伴一起努力，維護商定的國際規則，這些規則是我們的穩定、繁榮和主權的基礎。”

黃英賢說：“因為正如我們在重塑本地區的過程中都要發揮作用一樣，我們在捍衛基於規則的秩序方面也都要發揮作用。作為一個地區，我們知道戰略競爭的利害關係。我們已經經歷了我們的局勢變得更加危險和動蕩。的確，我曾多次說過，我們面臨著戰後最具挑戰性的戰略環境。”

黃英賢稱：“我們的地區是這一時期世界上任何地方最大規模擴軍的地方，透明度和保證有限。朝鮮去年進行了60多次彈道導彈發射。而在去年8月，據報道有5枚中國彈道導彈落入日本的專屬經濟區。”

黃英賢說：“如果在印太地區爆發衝突，這將是災難性的——對我們的人民和我們的繁榮來說。由於印度-太平洋對全球繁榮和安全的核心地位，其代價將遠遠超出我們自身，並延伸到每個地區。”

黃英賢表示：“因此，我們必須確保負責任地管理大國之間的競爭。所有國家都應該捫心自問，我們各自如何利用我們的國家力量、我們的影響力、我們的網絡、我們的能力，來避免災難性的衝突。”

演講最後，黃英賢指出：“在我們這個緊密交織的現代世界中，在歐洲發生的事情會在印太地區產生反響。而在印太地區發生的事情也會在歐洲產生反響。沒有一個地區，事實上，沒有一個國家是一個島嶼。”

黃英賢說：“澳大利亞深知這一點。我們致力於與你們、與我們的夥伴、與我們的地區合作。幫助建立我們所需要的一致性，以便我們能夠塑造我們想要的地區和世界——穩定、繁榮、安全和尊重主權。”