莫迪受邀今夏赴美進行國事訪問 印美官員展開協調

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據印度報業托拉斯報導，美國總統拜登已經邀請印度總理莫迪在今年夏天赴美進行國事訪問。據多個消息來源稱，該邀請已被原則上接受，印美官員目前正在研究雙方都方便的日期，他們指出目前處於後勤規畫的早期階段。到目前為止，拜登上台後只接待過法國總統馬克龍夫婦的國事訪問，這通常包括長時間的雙邊會談和國宴。

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鑒於印度今年將主辦一系列與二十國集團（G20）有關的活動，並在9月舉行該集團峰會，拜登也將出席，據可靠消息，雙方官員正在尋找6月和7月的適當日期，屆時不僅美國眾議院和參議院都在開會，而且莫迪在沒有預先確定的國內承諾或國際活動安排的情況下有幾天時間可以支配。

報導稱，這次國事訪問至少需要幾天時間，其中包括在美國國會聯席會議上發表講話和在白宮舉行國宴。除主辦二十國集團會議外，莫迪在今年晚些時候為一系列關鍵的邦議會選舉展開競選活動之前，在國內和國際上都有很多活動安排，直到秋天。

要求匿名的消息人士沒有透露這一邀請是何時發出的，以及誰把拜登的這一個人邀請送到了莫迪的辦公室，因為他們在這個時候不允許談論這一敏感問題。一位美國政府高級官員告訴記者稱，拜登認為，印度和美國是世界上領先的知識經濟體，雙方之間的夥伴關係對於解決重大的全球挑戰至關重要。

白宮沒有立即回應關於莫迪可能進行國事訪問的評論請求。印度總理辦公室的一位發言人拒絕發表評論。這次預計的訪問也正值美國和印度努力分享先進的國防和民用技術，包括可能聯合生產通用電氣公司的噴氣發動機。該計畫被稱為“美印關鍵和新興技術倡議”，於周二發布。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周三表示：“作為世界上兩個領先的經濟體和民主國家，當你考慮到全世界的經濟和人民時，加強這種夥伴關係並為我們的人民提供服務符合我們的利益。”

2019年，美國前總統特朗普在休斯頓主持了歡迎莫迪來訪的“Howdy 莫迪”集會，吸引了約5萬人的到場參與。來年，莫迪投桃報李，在印度舉辦了“Namaste 特朗普”之旅，後者參觀了泰姬陵，並在印度西部艾哈邁達巴德市的體育場召開了約10萬人參加的歡迎集會。