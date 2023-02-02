【視頻】秘魯國會投票再次否決提前選舉議案

秘魯，政治

經過長時間的懸念，秘魯議會周三（2月2日）再次否決了有關在2023年提前大選的議案，該內容是秘魯自12月初以來持續示威活動的訴求之一，已有48人在示威騷亂中喪生。

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左翼議員們用掌聲和歡呼慶祝這一投票結果，該提案由右翼政黨人民力量黨提出，但得到了左翼總統迪娜-博盧瓦特的支持，博盧瓦特和右翼主張將原定於2024年4月大選提前到今年年底，以平息抗議示威。

這是自12月以來，議會第三次拒絕將選舉提前到2023年。

示威者要求迪娜-博盧瓦特辭職，解散廣受公眾輿論質疑的議會，進行大選並召開制憲會議。

秘魯的動亂開始於12月7日，左派總統佩德羅-卡斯蒂略（Pedro Castillo）被解職並遭到逮捕後，他被指控試圖解散擬其趕下台的議會。之後副總統迪納-博盧瓦特就任總統，而抗議者認為她為左翼 "叛徒"。

法新社報道，秘魯議會有十多個政治力量組成，沒有任何黨派擁有議會的絕對多數。

投票反對提前選舉的左派希望將下次的再次投票與有關新憲法的公投相結合。該議題是議會爭論的主要焦點之一。預計國會將於周四再次開會辯論該議題。

目前秘魯多個地區包括封鎖道路等示威抗議活動持續，周三晚間，首都利馬有幾百人遊行，利馬市中心現在每天都有人員集會。

持續的動蕩也影響秘魯經濟，由中國五礦資源有限公司MMG擁有的拉斯班巴斯（Las Bambas）銅礦由於道路封鎖，周三暫停運營。拉斯班巴斯位於海拔4000米，銅產量占秘魯銅礦總產量的約15%。礦業是秘魯的經濟引擎之一，該國是僅次於智利的世界第二大銅礦生產國，銅產值佔全國GDP的1%，銅礦年產量近40萬噸，佔世界銅產量的2%。

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