加拿大外交部召見中國駐加大使 加外長：已與布林肯就空域安全通話

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據加拿大廣播公司周五報導，加拿大外交部已召見了中國駐加大使叢培武，以回應在北美空域發現的一個高空監視氣球。

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加拿大外交部發言人麥克勞德(Charlotte MacLeod)周五通過聲明表示：“中國駐加拿大大使被加拿大全球事務部的官員召見，我們將繼續通過多種渠道向中方官員大力表達我們的立場”。據悉，加方對中國大使的召見發生在周四。

加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly）通過推特表示：“我已與布林肯國務卿探討了了我們空域的安全問題”。她稱，“我們正在與我們的美國夥伴合作，並繼續採取一切必要措施來保護加拿大的敏感信息。”

加拿大國防部（DND）在周四發表的聲明中說，“一個高空監視氣球被發現，北美防空司令部(NORAD)正在積極跟蹤它的動向。加拿大人是安全的，加拿大正在採取措施確保其空域的安全，包括監測可能發生的第二次事件”。

聲明提及：“北美防空司令部、加拿大武裝部隊、國防部和其他合作夥伴一直在評估局勢並進行密切協調。加拿大的情報機構正在與美國夥伴合作，並繼續採取一切必要措施，保護加拿大的敏感信息不受外國情報威脅。”

加拿大國防部表示：“隨着局勢的發展，我們與我們的美國盟友保持着頻繁的聯繫”。美國國防部官員周五證實，美方正在跟蹤在其境內移動的中國高空監視氣球。加拿大官員沒有說明該氣球是否曾飛過加拿大領空，加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）的辦公室拒絕對此發表評論。

加拿大保守黨領袖普瓦列弗爾（Pierre Poilievre）周五評價稱，“一個敵對的外國政府在我們的領空有一個間諜氣球“，這是“令人憤怒的”。他說：“作為加拿大人，我們絕不應該容忍外國政權的間諜活動，我們應該與我們在美國的夥伴合作，讓北京的政權對這種駭人的入侵行為負責。”

加拿大新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）稱，他聽到了中方提供的道歉，但仍有擔憂。他說：“我們必須小心，確保我們保護我們的安全和國際安全。”

中國外交部在周五發表的一份聲明中強調，“該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾”。