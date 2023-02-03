澤連斯基：理應在今年就烏克蘭加入歐盟問題開始談判

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歐盟-烏克蘭基輔峰會將於2月3日舉行。烏克蘭總統澤連斯基在2日晚間的例行視頻講話中表示：“我認為，理應在今年就烏克蘭加入歐盟的問題開始談判”。歐盟委員會主席馮德萊恩當天率領15名歐盟專員到訪基輔，並與澤連斯基等烏方官員舉行會談，宣布了新的對烏軍事援助計畫以及誓言將對俄羅斯採取第10輪制裁措施。

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澤連斯基在當晚的講話中提及：“今天，在與歐盟委員會主席和歐盟專員們的談判框架下，我們達成了非常重要的相互理解。只有一個強大的烏克蘭和一個強大的歐盟能夠共同保護我們珍視的生命。烏克蘭在抵禦俄羅斯方面需要堅定不移的全面支持。而且，我們必須通過我們的進一步融合，為我們的人民提供能量和動力，讓他們不顧任何障礙和威脅而戰鬥。”

澤連斯基指出：“我認為，理應在今年就烏克蘭加入歐盟的問題開始談判”。他補充說：“我感謝歐盟委員會主席（馮德萊恩）夫人、她的同事和我們在歐盟的朋友，感謝他們在一體化道路上和保護我們的國家和人民方面提供的具體支持。這包括軍事、財政、能源和社會支持。而這些都是我們確保我們的機構——烏克蘭的機構和歐盟之間更多互動的變化。”

澤連斯基說：“明天是本周的第二個歐洲一體化日。烏克蘭-歐盟峰會將舉行。我們正在進行準備”。同樣就烏克蘭申請加入歐盟問題，馮德萊恩在與澤連斯基出席聯合記者會時說：“我今天帶來的第三條信息是關於烏克蘭在歐盟的一體化。親愛的弗拉基米爾（澤連斯基），你的耐力和你的人民的耐力以及你們加入歐盟的決心令人印象深刻。你們為加入歐盟的申請做了出色的準備——我從經驗上知道。”

馮德萊恩說：“你們在抗擊入侵的同時成為了一個（歐盟）候選國。你們繼續取得令人印象深刻的進展，以達到委員會意見中的七個步驟。我很欣慰地看到，你們的反腐機構在偵查腐敗案件方面保持着警惕和有效。我也讚揚你們在政治層面迅速作出反應，以確保反腐敗鬥爭取得切實的成果，並進一步加強。”

馮德萊恩說：“當烏克蘭在歐洲的道路上前進的時候，我們正在進一步拆除我們經濟和社會之間的障礙。今天，我們向烏克蘭提議加入關鍵的歐洲方案。這將使烏克蘭在許多領域獲得接近於歐盟成員國的利益。我們現在將在工作會議上與部長們和委員們討論這個問題”。值得注意的是，烏克蘭總理什米加爾會前曾表示，烏方已經制定了他所謂的在兩年內加入歐盟的“雄心勃勃的目標”。但一些成員國警告說，應該向基輔方面表明，這將是不可能的。

據英國廣播公司報導，一份將在周五峰會後發布的歐盟聲明草案重申了烏克蘭的未來在於歐盟的承諾，並承認最近幾個月為實現其候選國地位的基礎目標和進行改革所做的“巨大努力”。但消息人士透露，聲明的部分內容已被修改，因為它過於“前傾”。法國、德國、意大利和比荷盧三國據稱都警告說不要使用過於樂觀的語氣。

申請加入歐盟的國家需要與一大批其規則、法律和標準保持一致。烏克蘭的改革努力受到廣泛讚譽，但迄今為止，歐盟還沒有對進展情況進行公開評估。土耳其於1987年提出這一申請，自1999年以來一直是歐盟候選國。塞爾維亞、黑山、北馬其頓和其他國家已經與歐盟進行了多年的談判。

此外，馮德萊恩還在新聞發布會上宣布，歐盟將在2月24日俄羅斯開始入侵一周年之際對俄方採取歐盟的第十輪制裁措施。馮德萊恩說：“在俄羅斯發動這場戰爭之前，我們非常明確地表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，我們將對其施加嚴重的經濟代價。當今，俄羅斯正在付出沉重的代價，因為我們的制裁正在侵蝕它的經濟，使它有一代人的倒退。原油的價格上限已經使俄羅斯每天損失約1.6億歐元。”

馮德萊恩表示：“而且我們將繼續進一步加大壓力。我們將與我們的七國集團夥伴一起，對俄羅斯石油產品實行額外的價格上限。到2月24日，即入侵開始整整一年後，我們的目標是將第十套制裁措施落實到位。俄羅斯也將不得不為其造成的破壞付出代價，並將不得不為烏克蘭的重建作出貢獻。因此，我們正在與我們的合作夥伴探討如何利用俄羅斯的公共資產來造福烏克蘭。”