美參議員呼籲拜登推遲向土耳其出售戰機，直到瑞典和芬蘭加入北約

美國/烏克蘭/俄羅斯

27名美國國會兩黨參議員2月2日發表公開信，呼籲總統拜登推遲向土耳其出售美製F-16戰鬥機計畫，直至安卡拉方面同意瑞典和芬蘭加入北約組織。到目前為止，在北約的30個成員國中，只有土耳其和匈牙利還沒有批准瑞典和芬蘭的入盟申請。預計匈牙利將在本月通過相關程序。

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這封公開信是在瑞典和芬蘭正在等待土耳其批准他們加入北約時發出的。國會消息人士此前告訴美國有線電視新聞網（CNN）稱，拜登政府正準備要求議員們批准向土耳其出售F-16戰鬥機的軍售案，這將是多年來最大的軍售之一。

27名美國聯邦參議員在信中向拜登表示，在土耳其“完成對加入議定書的批准”之前，國會“不能考慮未來對（土耳其）的支持”，包括向土耳其出售F-16戰鬥機。信中說：“在俄羅斯繼續無端入侵烏克蘭的歷史關鍵時刻，不批准這些議定書或提出批準的時間表會威脅到聯盟的團結”。信中指出：“與（土耳其）建立富有成效和互利的雙邊安全關係符合美國的利益，我們正在等待當局批准瑞典和芬蘭的北約加入議定書。”

芬蘭和瑞典在去年5月正式申請加入北約，距離俄羅斯全面入侵烏克蘭僅僅數月。土耳其總統埃爾多安當時表示，他將拒絕這一努力，指責這兩個國家“像恐怖組織的賓館”。這些緊張關係一直在持續。就在上周，土耳其外長恰武什奧盧指控瑞典政府是在斯德哥爾摩的抗議活動中焚燒《古蘭經》的同謀後，土方要求推遲三國之間的會議。一家土耳其國家通訊社報道，由於“不健康的政治環境”，會議被取消了。

27名兩黨參議員在周四發表的信中讚揚土耳其是“在俄羅斯繼續非法入侵烏克蘭的情況下成為北約的寶貴盟友”，但表示繼續阻撓瑞典和芬蘭加入北約的做法對其不利。信中寫道，美國和土耳其的關係“因北約擴大的批准工作持續拖延而蒙上陰影”，“這些拖延對聯盟的安全、歐洲以及弗拉基米爾·普京繼續威脅的國際世界秩序構成風險。”

芬蘭總理和瑞典首相周四共同出席新聞發布會表示，兩國仍然致力於同時加入北約聯盟，儘管土耳其評論說其可能在沒有瑞典的情況下批准芬蘭入盟。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在回應土耳其繼續反對瑞典加入北約時說：“我不喜歡這種氣氛，這種立場，（像把）瑞典說成是課堂上一種麻煩的孩子。我不認為情況是這樣的”。她在訪問斯德哥爾摩期間補充說，“瑞典也符合成為北約成員的所有條件”。

馬林在這場聯合新聞發布會上強調：“我認為，我們今天發出一個明確的信息是非常重要的。芬蘭和瑞典一起申請，我們將一起加入北約，這符合所有人的利益”。她補充說，“就加入北約而言，這兩個國家都符合所有必要的條件”。瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson）提出：“我們一起踏上了這個旅程，我們一起做着加入的旅程。”