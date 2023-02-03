美國宣布對烏追加21.75億美元軍援計畫，包括遠程火箭彈

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美國拜登政府2月3日宣布了價值21.75億美元的新的對烏安全援助一攬子計畫，這包括通過“總統撥款權”從五角大樓的庫存中提供價值4.25億美元的軍事物資，以及通過烏克蘭安全援助倡議（USAI）撥出17.5億美元用於武器採購，予以烏方使用。自拜登政府上台以來，美國現在總共承諾向烏克蘭提供300億美元的安全援助。

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五角大樓周五通過聲明介紹稱，這是拜登政府自2021年8月以來第31次通過“總統撥款權”直接從美國國防部的庫存中向烏克蘭提供軍事援助，“今天的宣布包括幫助烏克蘭保衛其人民的關鍵防空能力，以及裝甲步兵車和更多烏克蘭正在有效使用的設備，包括標槍反坦克導彈、火炮彈藥和美國提供的海馬斯火箭炮的常規和遠程火箭彈”。

烏軍通過“總統撥款權”將很快獲得的軍援包括：“海馬斯火箭炮 (HIMARS)的額外彈藥；額外的155毫米火炮炮彈；額外的120毫米迫擊炮彈；190挺帶有熱成像瞄準器及能對付無人機的重機槍和相關彈藥；181輛防雷伏擊車（MRAP）；250套‘標槍’反裝甲系統；2000枚反裝甲火箭彈；克萊莫殺傷性地雷；爆破彈藥；寒冷天氣裝備、頭盔和其他野外裝備”。

五角大樓還將通過烏克蘭安全援助倡議的軍購對烏提供：“兩個鷹式防空發射單元；高射炮和彈藥；將西方的防空發射器、導彈和雷達與烏克蘭的防空系統整合的設備；維持烏克蘭現有防空能力的設備；防空發電機；反無人機系統；四台空中監視雷達；20台反迫擊炮雷達；反炮兵雷達的備件；美洲豹無人機系統；精確制導火箭彈；安全通信設備；醫療用品；為培訓、人員訓練和設備維護提供資金。”

美國有線電視新聞網（CNN）周四報導稱，該援助計畫將包括地面發射的“陸射小直徑炸彈”(GLSDB) ，這款武器的射程可達150公里，具備精確打擊能力。最新的安全援助計畫則不包括受人追捧的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），美方一直回絕了這種導彈，因為擔心烏克蘭人可以用它來打擊俄羅斯腹地的目標。

五角大樓的聲明指出：“自拜登政府開始執政以來，美國現在總共承諾向烏克蘭提供300億美元的安全援助。自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過320億美元的安全援助，自2022年2月24日俄羅斯開始無端全面入侵以來，已承諾提供超過293億美元的安全援助。”

五角大樓表示：“這一宣布代表了向烏克蘭武裝部隊提供額外能力的合同進程的開始，這是我們在近期和長期內加強烏克蘭軍隊的努力的一部分”。該聲明強調：“美國將繼續與盟國和夥伴合作，向烏克蘭提供能力，以滿足其眼前的戰場需要和長期的安全援助要求。”

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周五就美方最新宣布的軍援計畫向拜登表示感謝，並在推特上寫道：“這對加強烏克蘭國防軍非常重要。與美國一起，我們反對恐怖！我們的武器越是遠程，我們的部隊越是機動，俄羅斯的野蠻侵略就越早結束。”