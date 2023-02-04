中國氣球事件 顯示習近平政權外交缺主軸內部又混亂

中國間諜氣球引發熱議

中國監測氣球出現在美國上空的政治影響越來越大，美中關係也因這起事件陷入重大危機，許多國際政治觀察者發表意見，例如矢板明夫在臉書評論，由此看出現在的習近平政權的外交缺乏主軸、內部混亂，處理重大問題也顯得頗為草率。

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矢板明夫通過臉書寫道，“不管發生什麼、從來不承認錯誤”雖然是中國政府的一貫作風。但從這件事可以看出，現在的習近平政權的外交缺乏主軸、內部混亂，處理重大問題也顯得頗為草率。

根據這位駐台的日本資深媒體人所觀察到的情況，有下列幾種：

首先，二十大以後可從表面上看到，習近平政權在努力修復對美關係。以秦剛為首的外交部，對布林肯國務卿即將訪問中國這件事非常重視，但是很明顯，習近平團隊中有一些人，並不是很樂見美中關係改善的。究竟“這次氣球是故意放出的間諜氣球，還是不小心跑偏了的氣象氣球？”目前還不能確定。但是，一旦進入美國上空，就屬於嚴重的挑釁行為。中方為什麼事先不收斂一點？有些奇怪。

其次，不管是有意還是無意，中國的觀測氣球在美國上空被發現、引起了美方的不快，這件事是事實。就好像，被抓到了看別人洗澡，不管是有意偷看，還是不小心看到，只要對方抗議，先道歉是人之常情。惱羞成怒，反而指責對方的做法，只能讓別人覺得不可理喻。中國政府現在這種強硬的態度，已經使對立更加升級了。

據矢板明夫指出，若是按照中國外交部的慣例，遇到這種事情最重要的是“保持口徑一致”。他接着表示，自己以前曾經報導過日中之間的外交事件，從外交部發言人、到外交部副部長、外交部長、副總理、每個人的發言都“一字不差”。但是這一次，外交部的聲明、發言人的發言、和王毅的談話，講的內容都不太一樣。呈現出內部混亂的現狀。

矢板明夫還認為，這件事將導致的結果是，中國這種蠻橫又不誠實的態度，將使中國的國際形象受到嚴重打擊。同時，美國的共和民主兩黨，今後對中國的態度將會越發強硬。