美司法部首次將被沒收的俄寡頭資產轉交援助烏克蘭

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美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）周五在與來訪的烏克蘭總檢察長科斯廷(Andriy Kostin)的會議上宣布，他已授權首次轉移被沒收的俄羅斯寡頭資產，用於支持烏克蘭人和重建工作。加蘭德的命令將根據拜登總統去年年底簽署的一項新法律，把這筆540萬美元款項交給美國國務院，供其在烏克蘭使用。

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2022年12月末，拜登簽署了聯邦政府2023財年綜合撥款法案，其中的條款包括授權司法部將沒收的特定資產移交給國務院，允許美國國務卿使用這些被沒收的財產，“向烏克蘭提供援助，以補救俄羅斯對烏克蘭的侵略造成的傷害”。

紐約的一名聯邦法官周四裁定，美國檢方可以沒收屬於受制裁的俄羅斯寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）的540萬美元，為這些資金被用於幫助重建被戰爭破壞的烏克蘭鋪平道路。

加蘭德周五在美國司法部會見來訪的科斯廷時宣布：“今天，我宣布，我已經授權有史以來第一次將被沒收的俄羅斯資產移交在烏克蘭使用”。他說：“這些被沒收的資產是在我去年4月宣布對指定的俄羅斯寡頭馬洛費耶夫的起訴之後，被指控逃避制裁。”

據美國有線電視新聞（CNN）報導，美國政府去年6月從屬於馬洛費耶夫的一個美國銀行賬戶中凍結了數百萬美元。美國財政部曾在4月份宣布對馬洛費耶夫進行制裁，因為他“直接或間接地為或代表”俄羅斯政府行事。

加蘭德表示：“隨着我今天的授權。被沒收的資金接下來將被轉移到國務院，以支持烏克蘭人民”。他稱：“俄羅斯戰犯在美國將找不到庇護所”。科斯廷贊同加蘭德的發言，並補充說，美烏兩國正在發出一個明確的信息，“對國際罪行不會有任何豁免權和有罪不罰”。

科斯廷說：“今天，我們見證了授權向國務院移交540萬美元的被沒收資產，用於重建被戰爭蹂躪的烏克蘭，我們感謝美國的果斷努力和支持。烏克蘭人民將永遠不會忘記這一點。”

科斯廷當天通過推特表示：“所有烏克蘭人都以這樣或那樣的方式在這場戰爭中受苦。我們有義務確保烏克蘭人民獲得對所有巨大損失的賠償。問責制的固有部分是，犯罪者為所造成的傷害付出代價。”