美國和西方官員稱俄羅斯在烏克蘭傷亡人數接近20萬人

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《紐約時報》2月2日報導，據美國和其他西方國家官員稱，在烏克蘭死亡和受傷的俄羅斯部隊人數接近20萬人，並指這是一個鮮明的象徵，表明俄總統普京的入侵行動進行的多麼糟糕。

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報導指，雖然這些官員提醒說，戰爭中的傷亡是出了名的難以估計，特別是由於莫斯科被認為經常低估其戰爭傷亡人數，但受訪的美國和西方其他國家官員說，在烏克蘭東部巴赫穆特和索萊達鎮（Soledar）及其周邊地區發生的戰鬥造成的殺戮，使原本就很嚴重的傷亡進一步擴大。

由於莫斯科急於在戰場上取得重大勝利，並將巴赫穆特視為奪取整個東頓巴斯地區的關鍵，俄羅斯軍方將訓練有素的新兵和前罪犯派往前線，直奔烏克蘭的炮火和機槍。美國官員說，其結果是每天都有數百名俄方的士兵傷亡。

俄羅斯問題分析人士說，生命的損失不太可能成為對普京的戰爭目標的威懾。他在國內沒有政治反對派，並把這場戰爭說成是該國在第二次世界大戰中面臨的那種鬥爭，當時有800多萬蘇聯軍隊死亡。美國官員表示，他們相信普京可以在烏克蘭承受數十萬人的傷亡，儘管更高的數字會削減他在國內的政治支持。

報導亦指，鑒於基輔不願意披露自己的戰時損失，烏克蘭方面的傷亡數字也很難確定。但官員們說，在巴赫穆特，每天也有數百名烏克蘭軍隊受傷和死亡的情況。訓練有素的步兵編隊被保留在後備隊中，以保障他們的安全，而準備不足的部隊，如領土防衛部隊的部隊，則被保留在前線，在炮擊中首當其衝。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）今年1月在德國出席新聞發布會答記者問時表示：“就傷亡而言，你知道，戰爭中的傷亡數字總是令人懷疑的。但我要告訴你，俄羅斯的傷亡，上次我公開報告時，我說遠遠超過10萬人。我想說的是，現在已經大大超過了10萬人。”

米利說：“俄羅斯人在他們的軍隊中遭受了巨大的傷亡，而且這包括他們的正規軍和他們在瓦格納集團的僱傭兵，以及其他與俄羅斯作戰的部隊。他們確實遭受了很大的損失”。他補充說：“你們看到俄羅斯人徵召了：我想徵召了30萬的動員兵。我想他們也許能夠得到20、25萬人，大約在這個範圍內。所以他們正在補充他們的損失，就人力而言，但他們遭受了巨大的損失。”

與此同時，米利說：“烏克蘭也遭受了巨大的損失”。他強調“這是一場非常、非常血腥的戰爭，雙方都有重大傷亡”。此外，挪威國防軍司令克里斯托弗森上將（Eirik Kristoffersen）1月22日在受訪時表示，迄今為止，俄羅斯在烏克蘭死傷人數已開始接近約18萬人，而烏克蘭的損失可能超過10萬人死傷，另有約3萬名烏克蘭平民在戰爭中喪生。他沒有具體說明這些數字是如何計算的。

克里斯托弗森在通過其發言人發給《紐約時報》的一封電子郵件中說，“關於這些數字有很多不確定性，因為目前沒有人能夠給出一個好的概述。它們可能更低或更高”。報導指，美國高級官員本周表示，他們認為俄羅斯的數字接近20萬。在短短11個月內，這一數字比美國在阿富汗二十年戰爭中的傷亡人數高八倍。

報導提及，烏克蘭和俄羅斯的傷亡數字是根據衛星圖像、通信截獲、社交媒體和現場媒體報道以及兩國政府的官方報告估計的。確定精確的數字是非常困難的，即使在美國政府內部也有不同的估計。

美國高級軍事和國防官員表示，俄羅斯軍方一直在遵循瓦格納集團的劇本，故意利用訓練有素的部隊吸引、消耗烏克蘭的火力。愛沙尼亞國防部常務秘書薩爾姆(Kusti Salm)上周在華盛頓向記者介紹情況時說，俄羅斯比烏克蘭更能承受其損失。

薩爾姆說：“在這個特定的問題上，俄羅斯人僱用了大約4萬到5萬名囚犯或犯人，他們的對手是正規士兵，有家庭的人，受過正規訓練的人，是烏克蘭軍隊的寶貴人才”。他補充說：“所以兌換是不公平的，這不是一比一，因為對俄羅斯來說，囚犯是可以犧牲的。從操作的角度來看，這對烏克蘭人來說是一個非常不公平的交易，也是俄羅斯方面的一個聰明的戰術舉措。”

薩爾姆在一份後續電子郵件中說：“從本質上講，俄羅斯的損失有多大並不重要，因為他們的整體人力資源要比烏克蘭的大得多”。他指出：“在俄羅斯，一個士兵的生命不值一提。另一方面，一個死去的士兵則是一個英雄，無論他是如何死去的。所有損失的士兵都可以被替換，損失的數量不會改變公眾對戰爭的看法”。

幾十年來，如果不是幾個世紀以來，俄羅斯的統治者們一直把他們認為是可犧牲的人扔到戰場上。報導指，在第二次世界大戰期間，斯大林將近一百萬名囚犯送往前線。