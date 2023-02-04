美國防部：另一中國監視氣球正飛越拉丁美洲

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據美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大樓在當地時間周五晚間表示，另一個“中國監視氣球”目前正在拉丁美洲上空過境。

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美國國防部發言人萊德(Patrick Ryder)在提供給CNN的聲明中說：“我們看到關於一個氣球穿越拉丁美洲的報告。我們現在評估它是另一個中國的監視氣球”。報導指，目前還不清楚該氣球在拉丁美洲上空的確切位置，但一名美國官員告訴CNN，該氣球目前似乎沒有在飛往美國的路線上。

中國外交部在周六就美方宣布美國國務卿布林肯推遲訪華計畫的聲明中重申，“誤入美國領空”的“飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線”，並稱“這完全是一次不可抗力導致的意外情況，事實非常清楚”。該部門稍早在“中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空”的聲明中已指出涉事氣球——“該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研”。

萊德在周五主持記者會時表示：“我們注意到了中華人民共和國（PRC）的聲明。然而，事實是我們知道這是一個監視氣球，我不可能比這（說得）更具體。而且我們確實知道，該氣球侵犯了美國領空和國際法，這是不可接受的。因此，我們已經在多個層面直接向中華人民共和國傳達了這一點。”

有記者在會上提問，“你說它正在向東移動，它在美國大陸上空，它不再在蒙大拿州上空。中國政府是在控制氣球的移動，還是它只是隨着氣流漂浮？” 萊德回答稱：“我不打算討論我們可能掌握的任何具體情報。同樣，我們知道這是一個中國氣球，它有機動能力，但我就不多說了。”