韓美外長會談：兩國同盟關係是地區和平的“關鍵”

美韓關係

美國國務卿布林肯周五（2月3日）與來訪的韓國外長樸振（Park Jin）舉行會晤。據路透社報導，會晤後，布林肯在聯合記者會上說，美國致力於“改善聯防”，保護韓國，並稱兩國的同盟關係是地區和平的“關鍵”。

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報道稱，美國國務卿布林肯在華盛頓與樸振一道舉行記者會時說，美國重申致力於“使用美國的全面能力，包括核、常規與導彈防禦能力”來保衛韓國。

韓國外長樸振說，在與朝鮮關係方面，韓國和美國致力於“加強延伸威懾”。這一做法指的是美軍遏阻針對盟友的威脅的努力。並強調：“朝鮮的任何挑釁都將得到堅定和團結的回應。”

樸振又提到，今年是韓美結盟70周年，具有歷史性意義，兩國將把同盟的外延從政治、軍事、經濟夥伴擴至技術和文化等眾多領域。

外界注意到，在樸振和布林肯星期五舉行會談之前，美國國防部長奧斯汀本星期訪問了首爾，他誓言擴大美韓軍演。對此，布林肯表示，奧斯汀試圖加強與韓國的威懾規畫，“包括通過進一步深化有關朝鮮核威脅的信息分享。”

路透社指出，布林肯和樸振也討論了維持台灣海峽和平穩定的重要性以及加強美國、韓國和日本之間的三邊合作。

另外，雙方還簽署了一項科技協議，更新了1992年的一項協定，將其又延續了10年。由此兩國在芯片等核心技術、太空等領域的交流有望進一步擴大。

至於韓產汽車因美國《通脹削減法》（IRA）受到差別對待的問題，據韓聯社引述樸振說，兩國將合作爭取讓該法案朝着消除韓企憂慮，有利於韓美兩國企業和產業的方向落實。