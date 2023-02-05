中國間諜氣球讓德國政府不安

德國/美國/中國

據德國《時代周報》周日報道，德國政府顯然對中國間諜氣球感到不安。德國政府正在審查偵察氣球是否也在歐洲和德國上空飛行。中國的間諜活動會受到“非常認真”的對待。

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就有關疑似中國間諜氣球的報道，德國政府已表示震驚。在《南德意志報》的詢問下，安全界人士表示，德國政府非常重視中國的間諜活動和目前的報道，並正在與最重要的合作夥伴進行協調。德國正在調查，德國或歐洲上空是否也發生過類似事件。

負責反間諜工作的聯邦內政部已牽頭正在處理此事，交通部負責民用空域，國防部負責軍事問題。安全人士繼續表示，根據迄今為止的調查，要對德國領空的情況做出評估還為時過早。

一家美國戰鬥機周六擊落一個進入美國領空的疑似中國間諜氣球。北京對擊落提出抗議，稱其保留必要的回應權利。中國此前曾表示，該氣球用於民用研究目的，並意外地飛入美國領空。同時，哥倫比亞通報了該國上空有一個具有類似特徵的物體。

據德國電視二台周六報道，德國政界人士和專家對在美國核導彈基地附近發現中國間諜氣球表示震驚，原因之一是因為中國與俄羅斯關係密切。 德國聯盟黨人權發言人邁克爾·布蘭德在《圖片報》（周六版）上表示，這一事件表明，中國“甚至不再尊重美國的領空”。 聯盟黨外交和國防副主席約翰·瓦德普爾則談到了“警告信號”，並呼籲德國按照美國的模式設立“國家安全理事會。