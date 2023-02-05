以色列前總理稱普京曾當面承諾不殺澤連斯基 烏外長：普京是撒謊專家

以色列/俄羅斯/烏克蘭

曾於去年3月5日在俄羅斯全面入侵烏克蘭不久後到訪莫斯科進行斡旋的以色列前總理貝內特（Naftali Bennett）近日在受訪時表示，俄羅斯總統普京曾當面向他承諾不會殺死烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則回應指，普京多年來在諸如是否佔領克里米亞，遵守《明斯克協議》，入侵烏克蘭等一系列問題上出爾反爾，並稱“他是一個撒謊專家”。

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去年6月底卸任以色列總理的貝內特近日在接受美聯社長達5小時的專訪中提及，他曾當面詢問普京是否打算殺死澤連斯基。貝內特回憶說：“我問：‘這是怎麼回事？你打算殺了澤連斯基嗎？’他（普京）說：‘我不會殺澤連斯基’。我就對他說：‘我必須搞清楚，你是在對我保證不會殺害澤連斯基’。他說：‘我不會殺害澤連斯基’。”

貝內特說，在得到了普京的保證後他隨後向澤連斯基致電，告知後者普京的承諾。貝內特向對方說：“‘聽著，我剛開完會，他（普京）不會殺你’。他（澤連斯基）問：‘你確定嗎？’ 我說：‘百分之百，他不會殺你’。”

作為少有的在戰爭爆發後曾與普京當面會談的西方國家領導人，貝內特提到，在他的調解過程中，普京放棄了尋求烏克蘭裁軍的誓言，澤連斯基承諾不加入北約。克里姆林宮沒有立即作出回應，其此前一直否認俄方打算暗殺澤連斯基的說法。

烏克蘭外長庫列巴周日通過推特回應稱：“過去，普京曾承諾不佔領克里米亞，不違反《明斯克協議》，不入侵烏克蘭，但他卻做了所有這些事情”。庫列巴表示：“不要被愚弄：他（普京）是一個撒謊專家。每次他承諾不做什麼，都是他計畫中的一部分。”