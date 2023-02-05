俄伊兩國推進在俄羅斯境內建立伊朗無人機工廠計畫

伊朗/俄羅斯/烏克蘭

據《華爾街日報》周日報導，來自一個美國盟國的多名官員向該報透露稱，莫斯科和德黑蘭正在推進在俄羅斯境內建造一個新工廠的計畫，該工廠可以為俄方製造至少6000架伊朗設計的無人機，這是兩國之間軍事合作加深的最新跡象。

廣告 繼續瀏覽後續

這些官員說，作為俄伊兩國新興軍事聯盟的一部分，一個高級別的伊朗代表團於1月初飛往俄羅斯，參觀工廠的計畫地點，並敲定細節，以使該項目啟動和運行。這些官員說，這兩個國家的目標是建造一種飛行速度更快，航程更遠的無人機，這可能對烏克蘭的防空系統構成新的挑戰。

據美方官員介紹，德黑蘭已經向莫斯科提供了數百架攻擊性無人機，用於打擊烏克蘭的軍事和民用目標。拜登政府還警告說，俄羅斯和伊朗正在發展一種“成熟的防務夥伴關係”。白宮指出，莫斯科正在培訓伊朗飛行員駕駛俄羅斯的戰鬥機，目的是在年底前向德黑蘭提供這些俄制戰機。

去年12月，白宮曾警告說，莫斯科和德黑蘭正在考慮是否在俄羅斯建立一條聯合無人機生產線。對此，上述與美國結盟國家的官員說，隨着1月5日對莫斯科以東約600英里的俄羅斯城鎮葉拉布加的訪問，雙方的會談已演變成具體計畫。他們參觀了當地空曠的場地，兩國領導人正計畫在那裡建造一個新的工廠，在未來幾年內至少可以生產6000架無人機。

這些官員說，到訪的伊朗代表團由伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊、伊斯蘭革命衛隊研究和自給自足聖戰組織負責人阿卜杜拉·邁赫拉比（Abdollah Mehrabi）准將和伊朗聖城航空工業公司CEO加西姆·達馬萬迪安（Ghassem Damavandian）率領，後者是一家重要的國防製造商，美方指認其是開發和製造伊朗無人機的核心企業。俄羅斯和伊朗官員沒有回應評論請求。

美國和烏克蘭官員指出，到目前為止，伊朗主要向俄羅斯提供了自殺式無人機，即見證者-136無人機，其可裝載些許的炸藥，當該無人機撞上目標時就會引爆。俄羅斯已經使用自殺性無人機打擊烏克蘭的電網，試圖在寒冷的冬天削弱該國的電力供應，並破壞士氣。隨着時間的推移，烏克蘭的防空系統已經成功地在很大程度上消除了無人機的威脅。

據悉，見證者-136是一種移動緩慢且噪音大的攻擊性無人機，帶有螺旋槳發動機，使其相對容易被發現和擊落。據烏克蘭空軍稱，自從去年秋天無人機開始出現在該國上空以來，烏方已經擊落了540多架無人機。

這些官員說，目前，伊朗正在與俄羅斯合作開發見證者-136無人機的改進版，預計將包括一個新的引擎，使其飛得更快、更遠。預計將在俄羅斯境內設立的新工廠會生產這種先進的無人機。這可能給烏克蘭和其他可能成為該無人機目標的國家帶來新的挑戰。報導指，工廠還沒有破土動工，因此生產線預計不會對烏克蘭戰場的力量平衡產生直接影響，因為有跡象表明，俄羅斯將在未來幾周發動新的攻勢。

這些官員說，該無人機工廠是俄羅斯和莫斯科之間價值10億美元交易的一部分。莫斯科向伊朗提供了在烏克蘭戰場上繳獲的西方武器，他們正試圖進行逆向工程。美國警告說，伊朗已經同意向莫斯科提供彈道導彈。美國和盟國官員指出，到目前為止，沒有跡象表明德黑蘭方面已經向俄羅斯發送了這種導彈。

俄羅斯和伊朗繼續在各方面發展更緊密的聯繫。兩國最近連接了它們的銀行間支付信息系統，為所有伊朗銀行與俄羅斯貸款人進行交易鋪平了道路。兩國都面臨著對其銀行業的嚴格國際制裁。

一個明顯的巧合是，1月6日，在伊朗官員飛往俄羅斯討論建立無人機工廠的第二天，美國對達馬萬迪安實施了經濟制裁，這位伊朗航空主管被指控監督伊朗向俄羅斯提供無人機並訓練俄軍使用這種武器。美國在2021年對邁赫拉比准將實施了經濟制裁，當時美方指責這位伊朗將領建造該國的無人機機群和購買無人機所需的發動機。

據知情人士透露，以色列無人機日前在伊朗境內的一次襲擊擊中了一個先進武器生產設施，以色列認為這次襲擊達到了目的。據半官方的伊朗學生通訊社於本月2日報導，伊朗指責以色列對其中部城市伊斯法罕附近的一個軍工廠發動無人機襲擊並誓言報復。