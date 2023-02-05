俄駐美使館抗議美司法部將俄寡頭被沒收資產援助烏克蘭

俄羅斯/美國/烏克蘭

據塔斯社報導，俄羅斯駐美國大使館2月4日通過聲明表示，俄羅斯商人馬洛費耶夫（K.V.Malofeyev）的資產轉移到烏克蘭表明，“外國商人在美國的資金可以隨時被沒收”。美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）3日在與烏克蘭總檢察長科斯廷(Andriy Kostin)的會議上宣布，他已授權首次轉移被沒收的俄寡頭資產，用於支持烏克蘭人民和重建工作。

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美國總統拜登去年年底簽署的聯邦政府2023財年綜合撥款法案，其中的條款包括授權司法部將沒收的特定資產移交給國務院，允許美國國務卿使用這些被沒收的財產，“向烏克蘭提供援助，以補救俄羅斯對烏克蘭的侵略造成的傷害”。

自2014年烏東戰事爆發以來，馬洛費耶夫和他的公司便受到美國、歐盟、英國和加拿大等國的制裁，因為他“直接或間接地為或代表”俄羅斯政府行事。美國司法部去年4月以逃避《國際緊急經濟權力法》制裁的罪名起訴了馬洛費耶夫。紐約的一名聯邦法官在周四裁定，美國檢方可以沒收屬於馬洛費耶夫在一個美國銀行賬戶中被凍結的540萬美元，為這些資金被用於幫助重建被戰爭破壞的烏克蘭鋪平道路。

加蘭德周五在美國司法部會見來訪的科斯廷時宣布：“今天，我宣布，我已經授權有史以來第一次將被沒收的俄羅斯資產移交在烏克蘭使用”。他說：“這些被沒收的資產是在我去年4月宣布對指定的俄羅斯寡頭馬洛費耶夫的起訴之後，被指控逃避制裁。”

加蘭德表示：“隨着我今天的授權。被沒收的資金接下來將被轉移到國務院，以支持烏克蘭人民”。他稱：“俄羅斯戰犯在美國將找不到庇護所”。科斯廷補充說，美烏兩國正在發出一個明確的信息，“對國際罪行不會有任何豁免權和有罪不罰”。

對此，俄羅斯駐美使館周六發表聲明回應稱：“一個令人髮指的先例已經形成。地方當局利用各種法律技巧和操縱手段，為了機會主義的利益，不惜公然盜竊私人財產”。聲明稱：“（拜登）政府的政策貶低了美國社會關於私有財產不可侵犯的基本原則。此外，它還清楚地表明了司法部門的偏見。美國的‘泰美斯’（正義女神）原來完全被白宮的政治意願所主導。”

俄方宣稱：“這種行動正在破壞美國的投資環境。已經向外國商人發出信號，他們的資產不受當地法律的保護，可以在任何時候以虛假的借口被扣押和沒收。”