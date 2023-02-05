葡萄牙總理稱將對烏提供豹2坦克 加拿大援烏首輛坦克啟程

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葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）2月4日表示，該國將向烏克蘭運送豹2坦克，但並未說明具體數量。此外，加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）在當天介紹稱，加拿大援助烏克蘭的首輛德制豹2坦克已經通過空運的方式啟程。

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據路透社報導，科斯塔周六在前往中非共和國的訪問途中表示，葡萄牙正在與德國進行談判，以獲得維修葡軍武器庫存中幾輛無法使用的豹式坦克所需的零部件。他補充說，希望在3月底前將這些坦克交付給烏克蘭。

科斯塔告訴葡萄牙盧薩社稱：“我們目前正在努力分配這些坦克，我知道將有多少坦克（被送往烏克蘭），但這將在適當的時候公布”。萄牙武裝部隊總參謀長里貝羅（António Silva Ribeiro）上月曾表示，該國目前擁有37輛豹2坦克，但根據多家當地媒體報道，其中大部分坦克都無法使用。

葡萄牙國防部表示，出於安全考慮，不會對“武器和設備系統的可操作性”發表評論。據烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在本周早些時候介紹，在由12個國家組成的聯盟提供的“第一波”中，烏方將獲得120至140輛西方坦克。

加拿大防長阿南德周六通過推特宣布：“主戰坦克正在前往幫助烏克蘭的路上。第一輛加拿大豹2坦克正在途中”。她強調：“加拿大對烏克蘭的支持是堅定不移的”。加拿大國防部上月26日宣布，加方將向烏克蘭提供4輛豹2主戰坦克。阿南德當時指出，加拿大擁有82輛豹2坦克在軍中服役，但沒有具體說明其中有多少輛可以直接投入戰鬥。

烏克蘭總統澤連斯基周六與英國首相蘇納克進行了通話。據英方介紹，烏克蘭士兵本周已經開始在英國進行挑戰者2主戰坦克的訓練。英國是第一個承諾向烏克蘭提供西方坦克的國家，已承諾對烏提供14輛該型坦克。

英國首相府稱，“兩位領導人一致認為，至關重要的是，國際夥伴應加快對烏克蘭的援助，以幫助其抓住機會擊退俄羅斯軍隊，並研究如何支持烏克蘭武裝力量的長期能力”，“領導人們同意，烏克蘭武庫中最重要的武器是支持烏克蘭的國際集體團結。”