土耳其敘利亞地震遇難者臨時統計超過2300

土耳其/敘利亞/地震

土耳其敘利亞2月6日凌晨發生里氏7.8級地震幾小時後，在眾多餘震中，有一次達到里氏7.5級。數以千計的建築物被震塌，遇難者已知超過2300人。大雨和降雪使救援工作更加艱難。

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據法國BFMTV引述新的臨時統計，連續兩次大地震在土耳其和敘利亞新造成超過2300人死亡。

成千上萬的人仍然被困在倒塌的建築物下。一些地方的大雨和大雪以及預期的氣溫下降將使那些無家可歸者和救援人員的工作更加困難。

第一次地震發生在當地時間凌晨4點17分（格林尼治標準時間凌晨1點17分），位於土耳其東南部卡赫拉曼馬拉斯省的Pazarcik區，距離敘利亞邊境約60公里。

隨後發生了數十次餘震，在格林尼治標準時間10點24分發生了新的7.5級地震，仍在土耳其東南部，在埃基諾祖鎮（Ekinozu）東南4公里處。

第二次地震發生後，居住在迪亞巴克爾（Diyarbakir）省卡亞皮納爾地區的三十多歲的年輕婦女圖林說："我感覺地震很強烈，因為我住在頂樓。我們驚慌失措地跑出去。這和今天早上的情況幾乎一樣。她告訴法新社："我現在很害怕，我不能回到我的公寓，我不知道現在會發生什麼。