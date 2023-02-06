土耳其東南部周一凌晨發生7.8級地震 已知造成數十人死亡

土耳其/社會/國際

據美國地質勘探局網站最新消息，當地時間2月6日凌晨4點17分，土耳其東南部發生7.8級地震，震源深度17.9千米。該國多個城市的建築被夷為平地，並在鄰國敘利亞造成了破壞。據法新社報導，土耳其官員稱已知53人死亡。但由於地震發生時大多數人還在家裡睡覺，因此死亡人數有可能會大大增加。

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另據敘利亞官媒報導，在敘利亞政府控制的地區，至少有42人死亡，因為在震中位於土耳其東南部的7.8級地震發生後，一些建築物倒塌了。阿拉伯敘利亞通訊社援引一名衛生部官員的話說：“據報道，在阿勒頗、哈馬和拉塔基亞，地震造成42人死亡，200人受傷，這是初步統計”。

土耳其的官員們說，馬拉蒂亞省有23人死亡，烏爾法省有17人死亡，奧斯曼尼耶省有7人死亡，迪亞巴克爾省有6人死亡，不過由於損失嚴重，死亡人數有可能會大大增加。

土耳其總統埃爾多安在推特上說：“我向所有受地震影響的公民表達我最良好的祝願，我們希望，我們將儘快共同度過這場災難，並將損失降到最低” 。地震發生的時間意味着大多數人仍在家中睡覺，提高了潛在的傷亡人數。 一些圖片顯示，震驚的人們穿着睡衣站在雪地里，看着救援人員在受損房屋的廢墟中挖掘。