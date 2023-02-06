美參院全員將就氣球事件聽取機密簡報 眾院共和黨人擬投票譴責拜登政府

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美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日出席新聞發布會時表示，在拜登政府周六決定在南卡羅來納州沿海擊落一個中國高空監視氣球後，所有美國聯邦參議員將在2月15日原定就中國問題舉行的機密簡報會上聽取有關該事件的最新簡報。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，眾議院共和黨人正在權衡本周對一項譴責拜登政府處理氣球事件的決議進行投票。

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據舒默的一名發言人介紹，為所有參議員準備的以中國問題為重點的機密簡報會原定於2月15日舉行。隨着氣球事件的發生，該事件也將成為此次簡報會的重點話題。據美國全國廣播公司報導，舒默在周日的新聞發布會上說，參議員們屆時將聽取美國國防部凈評估辦公室的簡報，該辦公室對美軍的未來進行評估。

舒默說，美國在南卡羅來納州海岸擊落氣球後，他在周日早些時候聽取了有關情況的特別簡報，參議員們預計將聽到該事件的最新事實以及本月與中國相關的外交政策發展。

舒默當天在紐約曼哈頓舉行的記者會上表示：“參議院全體成員——兩黨的所有參議員將在下周舉行一次更大的、全面的中國情況介紹會。而這是我認為將是非常重要的、嚴肅的、希望是非政治化的事情”。他介紹稱，該簡報會將包括有關中方的監視能力、研究和開發、先進武器系統和其他“關鍵平台”的信息。

舒默還指出，美國國會中所謂的“八人幫”，即參眾兩院兩黨領袖和參眾兩院情報委員會兩黨正副主席預計最早將於周二優先聽取有關氣球事件的機密簡報。他還駁斥了來自國會共和黨高層的批評，他們認為拜登政府應該更早地擊落該氣球。舒默則讚揚拜登政府“冷靜、精打細算、有效”，在對地面人員構成最小風險的水面上擊落氣球。

舒默提及，由於該監視氣球是在美國領海上空被擊落的，官員們有能力回收大部分碎片。他說：“我們可以得知很多關於中國的能力和他們的目的”。五角大樓的官員周六告訴媒體稱，美國海軍和海岸警衛隊的人員正在對墜落的氣球殘片進行打撈作業，這個任務的持續時間尚不清楚。而且碎片的性質仍在評估之中。美國聯邦調查局官員也參與調查。

參議院少數黨領袖、共和黨人麥康奈爾（Mitch McConnell）周日則批評，拜登政府周六才選擇將氣球擊落“太晚了”，讓中方“嘲笑”了美國的領空。他指出：“如果說在阿拉斯加的阿留申群島和卡羅來納州的海岸之間沒有任何地方可以立即擊落這個氣球而不危及美國人或加拿大人，那是令人難以置信的。”

一位熟悉討論情況的消息人士告訴CNN，眾議院共和黨人正在權衡是否在本周通過一項決議，譴責拜登政府對中國監控氣球的處理。該決議最早可能在周二進行表決，同日，拜登總統將在美國國會大廈的國會聯席會議上發表國情咨文講話。相關討論仍在進行中，目前還沒有確定的計畫。最近幾天，共和黨人對拜登政府處理該事件的批評越來越多，指責他們行動遲緩，使美國看起來很軟弱。