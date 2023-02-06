被指將被調職，烏防長稱去留問題由澤連斯基決定

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烏克蘭總統澤連斯基所屬政黨的議員們周日表示，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）不久後將卸任，烏國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）將接替其職務。報導稱，這一變化將在未來幾天在烏克蘭最高拉達進行表決。

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烏克蘭總統澤連斯基的盟友、最高拉達人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）在社交媒體“電報”的帖文中並沒有說明列茲尼科夫將於何時被替換。在國內外壓力下，澤連斯基近期開展了大規模反腐運動，國防部最近面臨的指控是，官員們從烏軍的食品供應中偷錢，列茲尼科夫和該部門都否認了相關指控。

烏克蘭記者尼可羅夫（Yurii Nikolov）在今年1月的調查報道中稱，列茲尼科夫的下屬為了自己的利益，故意以虛高的價格為軍隊購買主食，他和國防部否認了這一指控。據悉，烏克蘭國家反腐敗局已展開相關調查。

列茲尼科夫將被替換的消息若得到落實，這將是自俄羅斯總統普京於去年2月24日發動對烏克蘭的全面入侵以來，澤連斯基政權的最大動蕩。阿拉哈米亞稱：“戰爭決定了人事政策。時間和環境要求加強和重新組合。”

阿拉哈米亞稱：“列茲尼科夫在政府內部被調任為戰略工業部長，以加強軍工合作，鑒於他的專業知識，這絕對是合乎邏輯的”。他並強調，列茲尼科夫在過去一年中從烏克蘭的西方支持者那裡獲得武器裝備的經驗。列茲尼科夫的潛在繼任者布達諾夫是一名37歲的前特種部隊特工，自2020年以來一直擔任軍事情報單位的負責人。

不過，在阿拉哈米亞當地時間周日晚宣布這一消息後，列茲尼科夫告訴媒體稱，他並不熱衷於擔任新的政府職務，並補充說“這對我來說是新聞”。他在接受媒體採訪時說：“我沒有與烏克蘭總統就戰略工業部進行過任何交談”。“如果我突然收到烏克蘭總統的這種提議……我會將其拒絕，因為我不具備能讓我成為……戰略工業部長的專業知識，”他補充說。

澤連斯基目前沒有對計畫中的人員改組或新任命發表評論。其中一些舉措將需要總統正式提交候選人名單以供批准。他的政黨在烏克蘭最高拉達中擁有不穩定的多數席位，並經常從同盟黨那裡獲得選票。烏克蘭國防部負責為軍隊提供武器裝備和物資保障，而軍事行動則由武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）領導的總參謀部獨立制定和實施。

列茲尼科夫在周日的新聞發布會上為他作為防長所取得成績辯護，概述了為遏制腐敗所採取的措施，並表示人員決定權在總統手中。他指出：“我在團隊中.……我將為我們的勝利付出一切必要的努力”。現年56歲的列茲尼科夫自2021年11月以來擔任烏克蘭防長。他領導基輔成功地從西方獲得了重型武器支持，這些武器被證明是擊退俄羅斯搖搖欲墜的入侵的關鍵。

列茲尼科夫周日早些時候在人們猜測他將被迫辭職或被改組時說：“沒有人會在一把交椅上坐一輩子，”他強調，防長職位“由烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基根據憲法決定”。他當天還向媒體列舉了烏克蘭在過去一年中逐漸從西方獲得的武器清單，從155毫米大炮到主戰坦克，並認為“因此我們今天可以說我們事實上是一個北約國家”。

列茲尼科夫表示，相信烏克蘭最終會獲得F-16戰鬥機或其他的西方戰鬥機，但他警告說，要防止決策緩慢，“在飛機平台方面的拖延，將使我們付出更多烏克蘭人的生命和鮮血”，並將使西方在烏克蘭戰後的重建中付出更多。

列茲尼科夫還預測，未來俄羅斯的攻勢將來自“他們優先考慮的兩個方向，試圖突破我們在東部和南部的防線”，試圖佔領整個頓巴斯東部，並保持戰前俄羅斯與2014年以來被佔領的克里米亞之間的大型陸地橋樑。他認為，俄羅斯大舉進攻的時間可能會與全面戰爭爆發一周年相吻合。

列茲尼科夫補充說，雖然“並非所有的西方武器裝備都會及時到達”，但他相信烏克蘭將能夠擋住新的攻擊。他當天在基輔舉行的新聞發布會上還透露稱，以色列已承諾向烏克蘭提供導彈和無人機警報系統。

列茲尼科夫並表示，烏克蘭不會使用美國承諾提供的更遠程的武器打擊俄羅斯領土。