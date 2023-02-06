【視頻】土耳其敘利亞大地震：國際緊急動員援救

土耳其，敘利亞，地震

2023年2月6日星期一，在土耳其阿達納，應急援救人員從一棟倒塌的建築中救出一個人

歐盟危機管理專員亞內茲·萊納爾契奇Janez Lenarcic周一（2月6日）宣布，歐盟已向土耳其和敘利亞地震災區派出十個救援隊，根據兩國的最新數據，周一凌晨在土耳其南部和敘利亞西北部發生的7.8級強烈地震，已造成近1500人死亡。

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土耳其官方宣布的最新死亡人數為912人。敘利亞方面根據其國家媒體和反叛地區的救援人員公布的臨時數字，地震造成512人死亡，另有988人受傷。

此次7.8級的地震後，在土耳其南部還發生了66次餘震，因此導致了進一步的損失和破壞。在敘利亞北部, 地震引發恐慌，人們不顧大雨衝出家門，而在鄰國黎巴嫩也有強烈的地震震感。

土耳其以出動軍方救援。土耳其國防部周一表示，軍方部隊已建立了一條空中走廊，以使搜救隊能夠到達南北大地震地區。

建設該核電站的俄羅斯公司的一名官員說，目前正在建設中的土耳其阿庫尤核電站沒有受到地震破壞。"俄羅斯新聞社援引俄羅斯國有核能公司Rosatom的負責人說，"這裡感覺到大約3級的地震......但我們的專家沒有發現對建築結構、起重機和設備的任何損害。“ 儘管如此，我們正在進行全面檢測，確保施工和安裝作業能夠繼續安全進行。”

德國、意大利和法國已經向地震災區提供援助，其他歐洲國家比利時、波蘭、西班牙和芬蘭也向土耳其和敘利亞提供緊急救災援助。

德國總理舒爾茨在推特上說"我們非常震驚地關注土耳其和敘利亞邊境地區發生地震的消息。死亡人數繼續上升”。法國總統馬克龍宣布，法國已準備好為 "地震災區人民提供緊急援助"，對 這一"規模空前的地震 "造成的 "可怕損失 "作出回應。

歐盟周一表示，在土耳其發生大地震後，已經動員了十個搜救小組。

歐盟委員博雷爾和萊納希奇在一份聲明中說：保加利亞、克羅地亞、法國、希臘、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞和捷克等國已迅速動員了對十個地震受災城市的搜索和救援小組，以支持當地救援的緊急動員。

俄羅斯總統普京周一向土耳其和敘利亞領導人表達慰問，並承諾將對兩國提供援助。據克里姆林宮的聲明，普京向土耳其總統埃爾多安致以 "真誠的慰問"，並保證俄羅斯準備 "提供必要的援助"。在另一份致敘利亞總統阿薩德的聲明中，普京表示對地震損失感到 "悲傷"，並提出在莫斯科將對災區提供 "所有必要的援助"。

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Des secouristes sortent un survivant des décombres à Adana en Turquie, le 6 février 2023. © AP - Elifaysenurbay