中國為氣球飛越哥斯達黎加領空道歉

中國/氣球/美洲

2023年2月4日，美國南卡羅來納州Surfside海灘，疑似中國間諜氣球在海岸邊被擊爆後漂向海洋。

哥斯達黎加政府表示，中國為一個飛越其領土的氣球向哥斯達黎加道歉。此前，一個飛越美國的疑似中國間諜氣球引發了一場重大的政治和外交爭論。

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路透社聖何塞消息，中美洲國家哥斯達黎加政府2月6日周一表示，中國就飛越哥斯達黎加領土的氣球向哥斯達黎加道歉。

據哥斯達黎加外交部發布的一份簡短聲明，中國政府承認它的一個氣球飛越了哥斯達黎加，中國駐聖何塞大使館 "為這一事件道歉"，同時堅稱該氣球主要用於科學研究，主要是天氣研究。

周六在美國大西洋海岸附近，一架美國軍用飛機擊落了一個飛躍美國上空的氣球，在對其任務進行了幾天瘋狂猜測之後，美國總統拜登周一聲稱，美中關係並沒有因這一事件而受到削弱。

根據哥斯達黎加外交部的聲明，中國官員告訴哥斯達黎加官員，氣球的飛行路線偏離了原計畫，該氣球糾正錯誤的能力有限。

中國外交部一位女發言人周一在北京舉行的新聞發布會上告訴記者，在拉丁美洲發現的氣球是用於民用項目的。

周日，哥斯達黎加民航局局長說，當地官員在上周四收到了關於一個氣球在該國上空飛行的報告，這位民航局長稱，當時他向一些飛機發出了警告，但沒有採取進一步行動。

此前在上周六，哥倫比亞軍方發表聲明說，一天前，在其境內看到了一個類似於氣球的物體。