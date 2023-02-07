俄駐印大使：俄羅斯絕不是中國的“次級夥伴”

中國/俄羅斯/印度

俄羅斯駐印度大使丹尼斯-阿利波夫（Denis Alipov）2月6日在新德里表示，“有這種普遍的看法，認為我們已經成為中國的次級夥伴（junior partner）......坦率地說，我們在歷史上從未成為任何人的“次級夥伴”。

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據《印度斯坦時報》報道，俄羅斯駐印度大使2月6日在紀念1993年《印俄友好條約》簽署30周年的活動上發言時做了上述表示。

他還指責美國利用印度和中國之間的"矛盾"，使用"分而治之"的策略，並承認，在烏克蘭衝突之後，印度和俄羅斯的關係"受到了壓力"。

該報道說，印度一直避免公開批評俄羅斯對烏克蘭的入侵，儘管印度總理莫迪在去年的一次會議上告訴俄羅斯總統普京，“現在不是戰爭時代”。

阿利波夫在貶低美印關係，強調俄羅斯對印度的大力援助好過美國的援助時說，"美國正在積極利用印度和中國之間的矛盾，宣揚"民主國家對抗專制國家的新範例"。他補充說，俄羅斯和印度都不支持“古老的分而治之的策略"。

阿利波夫在演講後回答問題時，試圖淡化關於俄羅斯和中國之間新的"無上限夥伴關係"可能影響俄羅斯與印度關係的說法。他說，俄羅斯將"盡最大努力促進"印度和中國之間的關係正常化。

阿利波夫說："我們聽到很多關於印度對現階段俄中關係密切的討論......有這種普遍的看法，認為我們已經成為中國的次級夥伴......坦率地說，我們在歷史上從未成為任何人的次級夥伴（junior partner）......我們與中國有非常密切的合作......但絕不會被中國或其他任何人取代[並成為]次級夥伴”。