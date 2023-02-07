土耳其和敘利亞大地震遇難者已超5000

據2月7日周二上午公布的官方暫時數據，已有超過5000人在周一凌晨襲擊土耳其和敘利亞的7.8級地震中死亡，救援人員繼續試圖從廢墟中救出倖存者。國際援助周二開始抵達土耳其。

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法新社引述官方和醫療來源說，土耳其東南部至少有3419人死亡，敘利亞北部至少有1602人死亡，總死亡人數至少達到5021人。土耳其總統已經宣布全國進入7天哀悼期。

世衛組織（WHO）警告說，地震災區有2300萬人"可能面臨風險，包括大約500萬脆弱的人"，並承諾向災區提供支持。之前世衛組織曾表示，它擔心"死亡人數比最初的數字高八倍"。

土耳其東南部在當地時間周一凌晨4:17（格林尼治標準時間1:17）發生了7.8級地震，遠在黎巴嫩、塞浦路斯和伊拉克北部都有震感。

隨後發生了不少於185次餘震，包括星期一中午的7.5級餘震和星期二黎明前的5.5級餘震。這是自1999年8月17日的地震以來土耳其最嚴重的一次地震，那次地震曾導致1萬7000人死亡，其中包括伊斯坦布爾的1000人。

惡劣的天氣使救援人員的任務更加複雜，使倖存者的命運更加悲慘，他們在帳篷里或在臨時搭建的火爐旁瑟瑟發抖。受災嚴重的土耳其卡赫拉曼馬拉斯地區被埋在雪中。

在敘利亞，據當局和反叛地區的救援人員稱，敘利亞至少有1622人死亡，3640人受傷。數百名驚恐的敘利亞人在街頭或公園過夜。

據敘利亞反叛區的白頭盔（民間保護志願者）稱，當地的死亡人數預計將"大幅上升，因為仍有數百人被困在廢墟下"。自2011年以來，敘利亞一直受到內戰的蹂躪。

據敘利亞國家媒體報道，在政府控制地區，阿勒頗省佔了超過四分之一的死亡人數。這座已被衝突破壞的城市受到了地震的嚴重打擊，約有50座建築倒塌，包括著名的城堡在內的一些歷史遺跡都遭到破壞。

據法新社的報道，在敘利亞北部的索蘭（Sawran），穆哈默德-布里莫（Mahmoud Brimo ）跪倒在一堆廢墟前（他的房子的殘骸）。不遠處，一個灰色的圓頂證明一個清真寺曾經矗立在那裡。他感嘆道："多年的戰爭沒有像這樣摧殘我們"，然後他補充道：“我們在瞬間失去了一切。我們被完全摧毀了”。