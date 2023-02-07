地震：法國將在土耳其部署一個野戰醫院

法國/土耳其/地震救援

法國消防人員正試圖從地震的瓦礫下把人員拉出。

為幫助土耳其應對地震災情，法國將在土耳其部署一個野戰醫院，並再增派83名救援人員。

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法新社從蒙彼利埃報道,位於法國南部的加爾省（Gard）的消防人員周二表示，面對土耳其東南部周一發生的地震所造成的傷亡人數繼續增加，法國將在土耳其部署一家野戰醫院，並再增派83名救援人員。法國派往土耳其的救援隊伍由法國南部加爾省（Gard）的消防人員負責。

加爾省的消防人員周二在一份新聞稿中指出，這家流動醫院“將獨立運行至少15天，除了其他較輕的護理外，每天還能夠進行10到15次外科手術”。

法新社報道，這個野戰醫院有近2000平方米，有一個產房、兩個手術台、一個化驗室、一個藥房、一個消毒室和一個搶救室，幾個接待室，以及傷員的傷情追蹤室。同一消息來源稱，必要時，野戰醫院的部署可以延長。

法新社指出，隸屬於法國內政部的法國民事安全部門決定在土耳其部署這家野戰醫院，是在歐盟決定的援助土耳其的框架內。這一野戰醫院“由於一些歷史原因”一直被“存儲”在法國南部。

法新社還指出，法國的一個偵察團隊將於周三早上離開馬賽，這個偵察團隊的任務是確定野戰醫院的位置。一個由83名救援人員組成的團隊將在“周四或周五”跟進，並帶去大約60噸的設備。