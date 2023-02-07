大地震：加納球員廢墟下獲救，IS恐怖分子趁亂越獄

土耳其/敘利亞/地震

2023年2月7日，在土耳其卡赫拉曼馬拉斯，鳥瞰圖顯示地震後受損和倒塌的建築物。

土耳其2月6日凌晨發生7.8級地震後，在土耳其效力的加納國際球員阿特蘇失蹤一天後，於2月7日在廢墟中獲救。在敘利亞震區，20名伊斯蘭國聖戰囚犯則趁亂越獄。

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據加納駐土耳其大使稱，曾效力於切爾西和紐卡斯爾聯的加納國際球員克里斯蒂安-阿特蘇於去年9月加盟土耳其哈塔伊（Hatayspor）體育俱樂部，這次土耳其2.6大地震後他被報告失蹤，幸而今天在哈塔伊廢墟中他被挖出倖免遇難。

據該俱樂部負責人奧紮特（Mustafa Özat）告訴媒體，阿特蘇獲救後，因受傷被送進了醫院。但該俱樂部至少還有兩名球員下落不明。

歐盟千人搜救

第一批外國救援隊將於星期二抵達。土耳其總統宣布在受地震影響的十個省份實行為期三個月的緊急狀態，據他說，已有45個國家表示願意提供幫助。

歐盟已經從包括法國、德國和希臘在內的19個成員國動員了1185名救援人員和79條搜索犬。對於敘利亞，歐盟正在與當地的人道主義夥伴聯繫，並資助援助行動。

美國總統喬-拜登向埃爾多安先生承諾提供"任何需要的幫助"。據白宮稱，兩支各有79名救援人員的美國分隊正準備前往震區現場。

據中國官媒報道，中國在周二宣布，將向土耳其發送價值590萬美元的賑災援助，包括城市救援人員、醫療隊和應急設備。

在敘利亞，大馬士革當局的呼籲主要由其盟友俄羅斯聽到了，莫斯科承諾"在未來幾小時內"派出救援隊，而據俄軍稱，300多名俄羅斯士兵已經在現場幫助救援。

聯合國也做出了反應，但強調所提供的援助將用於"全國所有的敘利亞人"（不能區別對待）。

20名IS越獄

據聯合國稱，地震襲擊了Bab al-Hawa過境點，這是幾乎所有從土耳其運往敘利亞反叛地區的人道主義援助的唯一過境點。

在政府地區開展工作的敘利亞紅新月會呼籲歐盟取消對大馬士革的制裁，並要求美國開發署（USAID）提供援助，這是繼敘利亞外交部長費薩爾-莫克達德（Faisal Moqdad）前一天表示大馬士革準備為國際援助的運送提供"便利"之後的又一舉措。

趁着混亂，約有20名疑似伊斯蘭國（IS）戰士從親土耳其的叛軍控制的拉約軍事監獄逃出。

法新社這個報道說，在土耳其的桑利烏法，當局在體育館、學院或清真寺為倖存者開設了宿舍。但許多居民寧願睡在外面。55歲的穆斯塔法-科雲楚（Mustafa Koyuncu）說，他與妻子和五個孩子擠在家裡的汽車裡，大家都很害怕。他問道：“誰不害怕”？