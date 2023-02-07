拜登預計月底將到訪波蘭，紀念俄羅斯入侵烏克蘭一周年

美國/烏克蘭/俄羅斯

據美國全國廣播公司2月7日引述知情人士的話報導，美國總統拜登（Joe Biden）預計將於本月到訪波蘭，紀念俄羅斯全面入侵烏克蘭的一周年紀念日。這些消息人士說，目前的計畫是拜登在2月底左右訪問波蘭。在白宮宣布行程之前，行程並未最終確定，計畫可能會發生變化。

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美國國家安全委員會的一位發言人拒絕對此發表評論。目前尚不清楚此行是否會增加其他訪問地點。美國全國廣播公司上月率先報導，拜登正在考慮前往歐洲，包括可能訪問波蘭，以紀念2022年2月24日爆發的俄烏戰爭一周年。

當時有消息稱，白宮正在考慮拜登如何紀念這一紀念日，以引起人們對烏克蘭抵禦俄羅斯殘酷入侵的能力的關注，並在衝突進入新階段時重申美國及國際社會對烏克蘭人民的聲援。

赴歐洲訪問還將使拜登有機會親自促進美國-歐盟內部的更大團結。拜登在1月25日宣布美國將向烏克蘭提供31輛艾布拉姆斯主戰坦克時重申了美歐團結的重要性。拜登提及：“我已經說了很久了——俄羅斯方面的期望是我們會分裂，我們不會保持團結一致。但我們充分、徹底、完全團結在一起。”

據美國國防部2月3日介紹，“自拜登政府開始執政以來，美國現在總共承諾向烏克蘭提供300億美元的安全援助。自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過320億美元的安全援助，自2022年2月24日俄羅斯開始無端全面入侵以來，已承諾提供超過293億美元的安全援助。”

五角大樓強調：“美國將繼續與盟國和夥伴合作，向烏克蘭提供能力，以滿足其眼前的戰場需要和長期的安全援助要求。”