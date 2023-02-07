日首相出席“北方領土日”活動 時隔5年聲明再提“非法佔據”

日本/俄羅斯/國際

日本政府和相關團體於2月7日每年的“北方領土日”，在東京舉行了“要求歸還北方領土全國大會”。會上通過的聲明譴責稱，北方四島“在77年前被蘇聯非法佔據直至今日，此事決不能容忍”。據悉，這是自2018年大會以來，日本政府和相關團體發表的聯合聲明中首次恢復使用“非法佔據”一詞。這意味着日方對持續入侵烏克蘭的俄羅斯強化了姿態。

廣告 繼續瀏覽後續

1981年，日本內閣通過每年2月7日為“北方領土日”，出席大會的岸田文雄在周二會上發言稱：“令人遺憾的是，即使在戰後77年的今天，北方領土問題仍未解決，日俄之間仍未締結和平條約”。他指出：“目前，由於俄羅斯對烏克蘭的侵略，日俄關係陷入困境，但日本政府堅定地堅持解決領土問題和（與俄羅斯）締結和平條約的政策”。

北方四島（俄羅斯稱南千島群島）一直是日俄兩國之間爭執不下的焦點。由於確認北方四島（擇捉島、國後島、色丹島、齒舞群島）是日本領土的《日俄通好條約》締結於1855年2月7日，日本政府將這一天定為“北方領土日”。此次大會是受新冠疫情防疫措施影響後時隔3年再次在現場舉行。

據共同社報導，2019年、2020年的大會聲明考慮到時任首相安倍晉三致力於與俄總統普京之間的談判，未使用“非法佔據”一詞。2021年和2022年的表述是“在沒有法律根據的情況下佔據”。

日本在去年2月俄烏戰爭爆發後採取對俄制裁，俄方作為反制在同年3月宣布中斷包括北方四島領土問題在內的和平條約締結談判。同年9月，俄方宣布廢除有關四島俄羅斯人與原島民等互訪的“免簽交流”和原島民“自由訪問”的政府間協議。周二活動的組織者說，有5322名原島民仍然在世。

岸田文雄在發言中指出，重啟允許北方領土的原島民等免簽證前往掃墓的四島交流項目“是今後日俄關係中的最優先事項之一”。他表示將堅持解決領土問題並簽訂和平條約的方針。自1964年以來，原島民和他們的家庭成員前往島上掃墓進行免簽訪問。

岸田文雄表示：“我們將盡最大努力響應現在已經上了年紀的原島民的願望”。他指出：“北方領土問題是整個國家的問題。正因為目前的形勢，有必要加深每個公民對這個問題的關心和理解，政府和人民的共同努力。最後，我想再次請求日本人民的大力支持和鼓勵。”

日本外務大臣林芳正當天在出席新聞發布會時，就俄羅斯入侵烏克蘭將滿一周年表示：“我們認為，俄羅斯對烏克蘭的侵略是一種動搖國際秩序基礎的暴行，是絕對不可接受的。日本將與包括七國集團（G7）在內的國際社會合作開展對俄外交，並將繼續採取對俄羅斯採取強有力的制裁等措施，以儘快制止俄羅斯對烏克蘭的侵略。”

林芳正稱：“同時，例如，對於日本和俄羅斯作為鄰國需要解決的事項，如漁業等經濟活動和與海上安全有關的問題，我們將作出適當的反應，同時在我們的整體外交中仔細考慮什麼有助於我們的國家利益的角度”。

林芳正稱，“在此基礎上，關於北方領土問題，我們與俄羅斯外交關係的基本政策，即解決領土問題和締結和平條約，仍然沒有改變。此外，恢復項目，包括北方領土掃墓之旅，是日本和俄羅斯未來關係的首要任務之一，日本政府強烈希望情況能夠儘快恢復項目。”