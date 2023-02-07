法國參議院通過決議促政府向烏克蘭提供更多軍援

法國/烏克蘭

法國參議院以壓倒多數通過呼籲加強支持烏克蘭的決議2023年2月7日

法國參議院2月7日以壓倒優勢通過了一項決議，重申其對烏克蘭的支持，並呼籲法國政府加強援助烏克蘭，"特別是武器的運送"。

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在烏克蘭議會議長魯斯蘭-斯特凡楚克（Rouslan Stefantchouk）訪問法國，在參議院發表演講不到一周後，法國參議院以324票對16票的壓倒優勢通過了呼籲政府加強援助烏克蘭的決議。

以右翼政黨議員佔多數的參議院通過的這一文本，呼籲法國政府"與歐洲夥伴一道，繼續並特別加強向烏克蘭運送武器"。

提出該文本的獨立黨團主席克勞德-馬爾胡雷（Claude Malhuret）說："現在我們必須（向烏克蘭）交付坦克、導彈、地空防禦系統和飛機。

法國參議院生態團體主席紀堯姆-岡塔德（Guillaume Gontard）則"鄭重要求共和國總統馬克龍向烏克蘭提供一些勒克萊爾坦克"。

法國共產黨籍參議員皮埃爾-洛朗（Pierre Laurent）則批評該動議"只有一條路，即軍事升級"，並對此表示遺憾。他補充說：“這個動議實際上為未來跨越所有紅線開了綠燈”。

之前據法新社報道說，在這個文本中，法國參議院計畫重申"完全支持烏克蘭在其邊界內的獨立、主權和領土完整，並指出，這一點得到了1994年《布達佩斯備忘錄》的國際認可，並在2009年得到俄羅斯聯邦的確認"。

此外，該決議還邀請法國政府和歐洲聯盟促進任何"旨在闡明和判斷可能構成俄羅斯聯邦所犯戰爭罪和危害人類罪的事實的倡議"。

上周三，在烏克蘭議會拉達（Rada）的議長魯斯蘭-斯特凡楚克訪問法國在參議院會議廳發表講話時，法國參議院議長熱拉爾-拉舍爾（Gérard Larcher）表示，"烏克蘭不僅必須能夠抵抗（俄羅斯的侵略），而且必須能夠取得戰略優勢。我們必須幫助它這樣做。

最初，該決議案文本是由法國參院獨立人士聯盟（Les Indépendants）主席克勞德·馬爾胡雷（Claude Malhuret）提出，應參議長熱拉爾-拉舍爾（Gérard Larcher）的要求被列入議程，由共和黨（LR）黨團主席布魯諾·勒塔約（Bruno Retailleau）、中間派埃爾維-馬賽（Hervé Marseille）、復興黨多數派（RDPI）弗朗索瓦·帕特里亞特（François Patriat）、歐洲民社大會（RDSE）主席讓-克洛德·勒奎爾（Jean-Claude Requier）共同簽署。