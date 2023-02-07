【視頻】法媒體人評氣球事件 不認為美中關係正在走向緊張升級

美國/中國/間諜氣球

美國海軍正在繼續尋找2月4日星期六在南卡羅來納州海岸被一架美軍戰機擊落的中國氣球的碎片，這個氣球在美國上空飛行了數天。而另一個氣球正在拉丁美洲上空飛行。針對中國疑似間諜氣球事件，和本台同屬法國世界媒體集團的時事評論員Rybinsky，在新聞節目中，談到了自己的看法。不認為，美中之間的緊張關係會因為氣球事件進一步升級。

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中國否認進行了間諜活動，表現出是受害者的形象，這是否是在扭轉局勢對自己有利呢？對此Rybinsky表示：要知道通常來說，如果處於正常時期，如果中國和美國之間還可以有正常的時候，沒有人會對這一事件做出如此大的反應。似乎會說，是中國人的失誤。所有的跡象都是這樣顯示的，儘管它並不是個真正的失誤。美國人會假裝相信這是個失誤。簡而言之，就會到此為止。他說：“那確實有值得讓人微笑的地方。首先對中國人來說，看上去，他們沒能控制機器，但儘管如此，他們還是打腫臉充胖子地說，看看這些教我們探測領空課的美國人，他們就讓這麼大的氣球從他們的領空上飛過。那他們真的不合格。這讓他們喜歡。因為在背後笑話美帝國主義一直以來，這很重要。

2023年2月2日，五角大樓跟蹤在美國高空飛行的中國間諜氣球。 © AP/Larry Mayer

但儘管如此，還是看看到底發生了什麼。Rybinsky回憶了氣球事件的過程：首先，白宮想要立即擊落這個氣球。可五角大樓說，先等等，因為地面還有人口密集的居住區。也不知道氣球里有什麼。等一等，直到它飛到海面上空。這就是事情發生的過程。順便說一句，現在，調查人員正非常細緻地打撈回收這些碎片，看看這個氣球到底是什麼。就這樣，氣球被擊落下，是被紅外線導彈方面的先進技術手段擊落的。

Rybinsky說：”簡而言之，可以看到，在這個相當無害的事件背後，有一些東西屬於戰爭或戰爭的範疇，它是面對對抗方或對手，一個在心理上、或在技術上佔據優勢的問題。所以也並非一無是處，因為你也最終看到了，布林肯說既然是這樣，那我就推遲訪問北京。因此，從官方角度講，他不想危及下一步的工作。他說我不想帶着這個氣球的事去北京，只談這個，如果這樣會上就只會談這個主題，而我們有更重要的事情談。而且，確實有更重要的事情。但與此同時，中國人對自己說，好吧，讓我們看看美國的外交干點什麼。如果儘管有這個氣球問題，布林肯還是來了，那麼美國外交還是有可塑性的。如果它撐着，就像布林肯那樣不軟不硬地支撐着，那就意味着美國外交的可塑性不強。你看，這是一種測試對方的方式，而對方做出反應是希望自己的對家能理解他們為什麼被測試。

那也就是說美國人在遊戲中已經失去了不少……？Rybinsky回答說：“嗯，是也不是，因為在這一點上他們彌補回來了，首先他們用打落氣球的方式彌補了這一點。其實美國是可以放手，讓氣球飛走的。當能是在確信沒有什麼危險的那一刻開始。另外我想到了另一個重點，那就是這個氣球被認為是進行間諜活動的工具。坦率地說，中國擁有衛星，如果想監視，例如，美國的軍營和基地，是有辦法這樣做的。不需要用氣象氣球來做，它的效率太低了。所以這就是為什麼它很重要。最重要的是，因為基本上有這樣的想法：我們必須在進一步發展之前衡量自己。但是，也許你認為這段插曲在近期內就足夠了，也就是說，我們雙方可能會有一些略顯青澀或強硬的言辭，但我不認為（美中關係）會走向更加危險的緊張升級。因此，如果必須習慣這類事件的發生，也許是一個相對積極的事情。因為雙方可以在很短的時間裡為一件小事吵吵鬧鬧，那也就是說|會放棄向緊張進一步發展。如論如何，這都是希望看到的狀況。