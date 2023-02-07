【視頻】馬里對俄關係持續升溫 拉夫羅夫首訪巴馬科

俄羅斯，非洲

俄羅斯外長拉夫羅夫周二訪問馬里並會見馬里軍政府領導人戈伊塔，巴馬科表示，拉夫羅夫此訪問將為馬里和俄羅斯間不斷增加的合作 "注入新活力"。

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俄羅斯外長謝爾蓋-拉夫羅夫周二將訪問馬里並會見馬里軍政府領導人阿西米-戈伊塔上校，訪問的目的是為巴馬科和莫斯科間不斷增加的合作 "注入新活力"。

拉夫羅夫2月7日稍早時候抵達馬里，他在機場受到馬里外長阿卜杜拉耶-迪奧普的迎接，此後雙方沒有向記者發表聲明。拉夫羅夫周二將會見馬里軍政府首腦阿西米-戈伊塔上校，會見後將舉行新聞發布會。

馬里正深受聖戰武裝暴力和多層面深刻危機的困擾，拉夫羅夫此次在馬里預計將停留不到24小時，訪問之際，正是馬里軍政府與莫斯科關係最近之際，而與此同時，馬里放棄了與法國及其合作夥伴的軍事聯盟。

儘管此後馬里多名部長已多次訪問過莫斯科，但這是拉夫羅夫對馬里的首次訪問，馬里外交部說，此次訪問 "實現了 "戈伊塔總統和普京總統 "為兩國在國防安全以及經濟層面的合作提供新的動力"。

軍方在2020年通過武力奪取了馬里的權力，並在2021年通過第二次政變鞏固了其控制權，軍政府將俄羅斯視為其對抗聖戰分子的主要盟友。早在2021年底，就有報道稱與俄羅斯有聯繫的戰鬥人員抵達馬里領土。據說其中有數百人與馬里士兵一起作戰。

馬里當局稱這些人是雙方已有合作下派出的教官，是軍政權所稱捍衛主權的一個戰略選擇。但西方和人權組織說，他們是俄羅斯瓦格納的僱傭兵。此外馬里也曾多次受到俄羅斯的武器支援，包括戰機和直升機等。

這一戰略轉變的結果存在爭議。馬里當局聲稱已扭轉了打擊聖戰分子的勢頭。但聯合國表示悲觀，幾個月來，該國在北部和東北部廷巴克圖、加奧和梅納卡地區，聖戰分子和武裝團體間的戰鬥造成了大量平民傷亡和流離失所。在拉夫羅夫抵達馬里時，2015年與馬里中央簽署重大和平協議的前圖瓦雷格叛軍和武裝團體已暫停參與該協議。馬里軍隊的新盟友多次被人權組織和證人指控虐待平民。

在拉夫羅夫抵訪前兩天，馬里軍政府宣布驅逐聯合國特派團的人權部門負責人。聯合國人權事務高級專員呼籲馬里軍政府 應"立即撤銷這一令人遺憾的決定"。

法新社報道說，除馬里之外，拉夫羅夫此次訪問是對整個非洲大陸施加影響戰略的一部分，該地區許多國家都選擇謹慎立場，沒有公開譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。今年1月，拉夫羅夫訪問非洲，這是他在6個月內第二次對非洲的訪問。非洲正成為大國之間經濟、政治和外交激烈競爭的舞台。法國國際關係研究所(IFRI)

點擊視頻，收看法國電視France24就拉夫羅夫訪問馬里對法國國際關係研究所(IFRI)專家的採訪報道。