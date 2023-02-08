大地震：土耳其敘利亞遇難者已超11200人

土耳其/敘利亞/地震

據2月8日周三公布的最新官方數據，周一凌晨襲擊土耳其和敘利亞的地震造成的遇難者已上升到11200多人。災區居民對救援緩慢表示憤怒。土耳其總統表示最初道路和機場困難已解決。

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土耳其總統埃爾多安在訪問震中卡赫拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）時宣布，土耳其的死亡人數已經達到8574人。在敘利亞，已有2662具屍體被從廢墟中拉出來。

據土耳其總統埃爾多安稱，災難發生三天後，該國已有5萬人受傷和獲救。

據敘利亞醫生和當局說，敘利亞有5000人受傷。

搜救人員繼續在廢墟中救出倖存者，但是寒冷、雪雨惡劣天際給搜救工作增加了困難。預計死亡人數還會增加。

在現場運作的法國救援隊已在其負責的一棟9層樓廢墟上工作了一整夜。法國即將在土耳其部署一個野戰醫院。

土耳其震區災民對搜救行動緩慢表示憤怒，在震中卡赫拉曼馬拉斯，一位名叫阿里的男子向法新社說，“國家在哪裡？已經兩天了，我們沒有看到任何人（......），孩子們被凍死了"，他仍希望被困在廢墟中兄弟和侄子們能夠獲救。

土耳其總統今天試圖緩解災民的批評和憤怒說，"我們最初在機場和道路上遇到了困難，但今天已經好了，明天會更好"。

他還說："我們已經調動了所有的資源，國家正在與Afad（公共救濟機構）和有關的市政當局一起，用它所掌握的所有手段進行工作。

埃爾多安先生自2003年以來一直執政，並將於5月連任，他還宣布向每個受影響的家庭發放1萬土耳其里拉（494歐元）。

在土耳其東南部地震災區迪亞巴克爾（Diyarbakir），20萬居民因擔心房屋倒塌而逃離家園。

土耳其東南港口伊斯肯德倫（Iskenderun），集裝箱墜落導致的巨大火災正在進行中，可能生成有毒煙霧。

包括19個歐洲國家、美國、中國、烏克蘭...等45個國家表示願意向地震災區提供幫助。台灣一支救援隊伍昨天已經抵達伊斯坦布爾。

敘利亞紅新月會呼籲歐盟取消對大馬士革的制裁，並要求美國開發署（USAID）提供援助。

敘利亞繼土耳其之後，也請求歐盟提供救援幫助，歐盟專員Janez Lenarcic周三宣布這個消息時說，歐盟鼓勵其成員國向敘利亞提供此類援助。

土耳其東南部在當地時間周一凌晨4:17（格林尼治標準時間1:17）發生了7.8級地震，隨後發生了不少於185次餘震，包括當天中午的7.5級餘震和周二黎明前的5.5級餘震。