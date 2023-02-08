美國向40國通報中國氣球監視情況

美國/中國/氣球

這張由美國海軍提供的圖片顯示，2023年2月5日，美國水兵在南卡羅來納州默特爾海域打撈被擊落的中國氣球殘骸。

美國認為上周六被擊落的中國高空偵測氣球是中國軍方龐大監視計畫的一部分，並向40個國家通報了有關中國氣球間諜活動的情況。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社周三報道，美國副國務卿舍曼周一在華盛頓向40個國家大使館的近150名外交官介紹了情況。

而在北京，美國大使館在周一和周二召集外國使館外交官，介紹美國關於氣球的調查結果。

據華盛頓郵報引述幾位美國官員稱，美國官員們表示，雖然中國的大部分遠程監視工作是由其不斷擴大的軍事衛星陣列進行的，但解放軍的規畫人員發現了他們認為的一個機會，即利用在6萬至8萬英尺或更高的高度飛行的氣球，從商業飛機飛行的高空進行監視。

據該報引述美國情報官員說，上周六在南卡羅來納州附近被美國擊毀的中國監視氣球是中國高空監視計畫的一部分，由解放軍在海南省操控，已經持續了數年，目的是收集對中國具有新興戰略利益的國家和地區的軍事資產信息，包括日本、印度、越南、台灣和菲律賓。

華郵引述一位美國政府高官說："我們的盟友和夥伴對此事非常感興趣”。“他們中的許多人意識到，他們的國家（面對中國的偵查）可能是薄弱或易受影響的，可能是中華人民共和國感興趣的對象。

曾誤認為UFO

美國官員已經開始與日本等國官員分享具體信息，這些國家的軍事設施是北京的目標。

據一位日本官員說，2020年在日本，一個空中球體引起了人們的猜測。"一些人認為這是一個UFO"。"事後，人們意識到那是一個中國間諜氣球。但在當時，這純粹是一種新奇事件，因為但是沒有人見過這個。......所以現在有很多人高度關注這件事"。

另據NBCnews今天說，當美國官員發現之前的不明身份的氣球來自中國後，便選擇向中國隱瞞他們是如何揭開真相的。