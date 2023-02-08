美國隱瞞如何發現間諜氣球來自中國

拜登政府正在解密中國氣球在其他國家的監視情報。美國認為中國氣球在五大洲對40個國家的軍事資產進行了監視，但沒有透露美國是如何發現這些氣球來自中國。

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據NBCnews2月8日華盛頓報道，三名美國政府官員稱，拜登政府正在致力於解密中國在全球其他數十個國家上空飛行的監視氣球的詳細信息。

一位了解情況的美國官員說，當美國官員們明白以前的目擊事件中出現的不明物體是中國間諜氣球時，他們便選擇向中國隱瞞他們是如何揭開氣球飛行真相的。

美國認為中國的偵察氣球已在 40 多個國家的領空偵查飛行，並已向這些國家通報了一些情況。美國計畫在本周更進一步解密中國氣球的情報。

據華盛頓郵報引述一名日本官員說，2020年在日本，一個空中球體引起了人們的猜測。"一些人認為這是一個UFO"。"事後，人們意識到那是一個中國間諜氣球”。

美國官員表示，一些國家可能已經通過自己的情報了解了這些事件。還有一些國家也許不想公開披露中國在其領空飛行了一個監視氣球。而拜登政府則不打算公開這些國家的名字。

美國國務院發言人內德·普萊斯周一表示：“世界其他地區也遭受了這些公然侵犯主權的行為。” “我們認為，首先我們要儘可能多地分享信息，這一點很重要，因為這些是我們許多人已經面臨並將繼續共同面對的挑戰。”

星期六，中國的一個監視氣球在穿越美國大陸後，在南卡羅來納州附近被美軍擊落。美國政府官員說，中國已使用類似的氣球對其他國家的基礎設施和敏感地點進行了監視，並指出，用氣球監視是中國軍隊在海南島運作了數年的龐大監視計畫的一部分。