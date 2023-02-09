中國譴責喬-拜登有關習近平的言論“不負責任”

拜登/習近平

美國總統喬-拜登在國會向兩院發表他上任以來的第二次國情咨文2023年2月8日

北京對喬-拜登2月8日在國情咨文講話時有關習近平的言論表達了強烈不滿和反對。中國外交部發言人譴責喬-拜登“不負責任”。

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據法新社報道，中國外交部發言人毛寧2月9日周四在例行新聞發布會上針對喬拜登有關習近平的言論說："這些言論（......）是完全不負責任的，違反了外交禮儀的基本規則。她補充說：中國對拜登有關習近平的言論表示強烈不滿和反對"。

拜登在國情咨文講話中說：“贏得與中國的競爭應該使我們所有人團結起來”。“我們在全世界面臨著嚴峻的挑戰”。“但在過去的兩年裡，民主國家變得更強大，獨裁政權變得更弱“。

喬-拜登影射習近平陷入困境說，他認為，沒有任何一位世界領導人現在願意跟習近平換位子。

周三拜登還向美國公共廣播公司表示，他判斷習近平"這個人遇到巨大的問題"，尤其是"經濟運行的不好"。

中國外交部發言人毛寧譴責美國“打着競爭的旗號對一國進行污衊抹黑”，“限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈供應鏈，不是一個負責任大國的所為”。

她還稱，“中美關係不是你輸我贏、你興我衰的零和博弈”，她並表示，中國將“堅定捍衛自己的主權，安全和發展利益”。

喬-拜登在國情咨文講話中還說，他“致力於與中國合作，以促進美國的利益並造福世界”。接着，他針對中國偵察氣球進入美國領空事件說，“但不要搞錯”，“正如我們上周明確表示的，如果中國威脅到我們的主權，我們會採取行動保衛我們的國家。而且我們已經做到了。”