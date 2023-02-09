喬-拜登說習近平遇到了大問題 特別是經濟方面

喬-拜登/習近平

美國總統喬-拜登2月8日在國會發表國情咨文和在媒體採訪中，警告中國勿犯美國主權，並指習近平遇到了巨大的經濟問題。他還披露俄羅斯入侵烏克蘭後，習近平支持普京相對謹慎的原因。

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喬-拜登周三在其任期內發表的第二次國情咨文中，針對中國偵探氣球飛入美國和中國國家主席習近平表示，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動保護我們的國家。而且我們已經做到了。

拜登還說，在（他執政的）過去兩年裡，民主國家變得更強大，專制國家越來越弱。拜登認為，現在“沒有任何世界領導人願意與習近平交換位子。他說，“習近平正在面臨著巨大的問題，特別是經濟問題。他還說，反對美國從來都不是一個好賭注。從來不是！ ”

拜登昨天接受美國公共廣播公司的採訪時重複了他在國情咨文中的說法："給我找一個願意與習近平交換位置的世界領導人”... “我找不到"。

拜登說，他判斷習近平"這個人遇到巨大的問題"，尤其是"經濟運行得不好"。他還指出，其實習近平之前"曾有過很大的潛力"。

據法新社報道說，喬-拜登說他注意到了中國對俄羅斯的支持相對謹慎。他強調稱，與俄羅斯最初入侵烏克蘭時"所有人都認為"的情況相反，北京並沒有"完全"致力於支持莫斯科。

拜登說，這種保留態度與習近平不希望遭受與俄羅斯相同命運有關。俄羅斯一直受到西方嚴厲的經濟制裁。

拜登還說，去年夏天他給習近平打電話時說：“這不是一個威脅，只是一個觀察：那就是，看看俄羅斯發生了什麼 ”。

法新社說，去年11月，在印尼巴厘島的20國峰會期間，拜登首次以美國總統身份與習近平會面。二人現已通過電話或視頻會議交談了五次。

上周六美國軍方擊落一個進入美國領空的中國氣球後，美國外交負責人布林肯取消了原定在上周對北京的訪問。