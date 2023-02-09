大地震：遇難者超過17500人

土耳其/敘利亞/地震

土耳其-敘利亞大地震遇難者已超17500人，大約55000人受傷。72小時搜救黃金窗口正在關閉。挖掘機仍在晝夜不停地工作。倖存者在零下氣溫中煎熬。

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據土耳其和敘利亞當局2月9日周四公布的最新數據，周一凌晨襲擊土耳其和敘利亞的7.8級大地震已造成超過17500人死亡。

據土耳其副總統福阿特-奧特凱（Fuat Otkay）的說法，土耳其約有14351人遇難；據敘利亞官方公布的數字，該國3162人遇難。法新社說，這使地震死亡總人數達到17513人。

災難發生3天後，找到倖存者的機會越來越小，天氣狀況也很惡劣。據倫敦大學學院（UCL）的災難研究員伊蘭-凱爾曼（Ilan Kelman）說，最初72小時對尋找倖存者至關重要，90%以上的倖存者都是在這個窗口期獲救的。

法新社今早發自土耳其安塔基亞的報道說，當挖掘機晝夜不停地工作時，氣溫再次下降使那些無家可歸的倖存者陷入困境。在震中的加濟安泰普市（Gaziantep），今天周四清晨的氣溫降至零下-5℃。

體育館、清真寺、學校和商店收留了倖存者過夜。但床位仍然稀缺，數以千計的人蜷縮在汽車裡或在臨時庇護所里過夜。

五個孩子的父親艾哈邁德.侯賽因（Ahmet Huseyin）說，在被毀的房屋附近，他自己建造了一個避難所。

土耳其總統埃爾多安承認在災難管理方面存在某些不足。在這方面土耳其國內有很多針對當局的批評。

該國的推特一度被限制訪問。自周一地震以來，土耳其警方已逮捕了十幾名在社交網絡發送批評政府處理災難帖子的人。