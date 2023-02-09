澤連斯基訪英法後今晨與馬克龍同機飛抵布魯塞爾

澤連斯基/英法/歐盟

烏克蘭總統澤連斯基昨天周三閃電訪問倫敦和巴黎之後，今天2月9日周四早晨，他與法國總統馬克龍從巴黎同乘法總統專機飛抵布魯塞爾。

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烏克蘭總統澤連斯基今天上午在布魯塞爾歐洲議會發表講話。作為嘉賓，他將出席今明兩天的歐盟27國峰會，並計畫與歐盟一些成員國展開一對一雙邊會談。

預計，澤連斯基將懇請他的歐洲盟友"儘快"向烏克蘭提供戰鬥機，正如他前一天在倫敦和巴黎所做的那樣。

澤連斯基此行的主要目標，是要求歐洲盟友提供更多武器，特別是要求提供西方戰機。到目前為止，西方還沒有向烏克蘭提供任何戰機。但倫敦昨天表態稱，可以先開始培訓烏克蘭飛行員。

法新社說，眼下時間對烏克蘭來說至關重要，烏克蘭對俄軍最近在烏東頓巴斯取得的成功感到擔憂，並擔心在未來幾周莫斯科會發動更大規模進攻。

烏克蘭總統澤連斯基昨天周三出人意料的展開閃電之旅，這是他自2022年2月24日俄羅斯發動侵略戰爭以來，第二次出國旅行。此前，他去年12月訪問過美國。

昨晚他從倫敦乘坐英國轉機飛抵巴黎，然後與法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨在愛麗舍宮會面並共進晚餐。馬克龍周三晚間表示，烏克蘭可以依靠法國及其歐洲夥伴和盟友贏得對俄戰爭。

當澤連斯基在採訪中被問及馬克龍堅持與普京保持對話的立場時，他答說，馬克龍已完全改變了主意。這個回答今天被法國媒體廣泛引用。

此外，曾主張讓俄羅斯運動員打中立旗號參加2024巴黎奧運會的巴黎市長伊塔爾戈也改變了主義。她昨天宣布，只要烏克蘭戰爭仍在繼續，就應禁止俄羅斯運動員參加巴黎奧運會。

烏克蘭之前曾對國際奧委會考慮讓俄羅斯運動員參加巴黎奧運會表示了憤怒，在威脅抵制的同時，指出：“沾着烏克蘭人鮮血的鈔票收買了國際奧委會的虛偽”。