澳大利亞煤炭運往中國 國防部將移除建築中所有中國制攝像頭

澳大利亞/中國

澳大利亞政府周四（2月9號）宣布，澳大利亞國防部將從其建築中移除所有中國製造的監控攝像頭，以確保它們 "完全安全"。

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根據媒體透露，周四，一批來自澳大利亞的煤炭正在運往中國，這是兩年多來的第一次，被認為是雙邊關係升溫的一個跡象。但與此同時，國防部長理查德-馬爾斯說，官員們將找到並拆除國防部駐地的所有中國製造的攝像頭。他告訴國家廣播公司(ABC)，目的是使這些建築物 "完全安全"。

根據反對派政治家詹姆斯-帕特森的數據，至少有913個這樣的設備被安裝在250多個政府設施中，報道指出，帕特森以反中國政府的立場而聞名，並聲稱這些地方都有 "間諜軟件"。 除國防部外，澳大利亞外交部和財政部以及總檢察長辦公室也都配備了這些設備。

據法新社，問題攝像機是由海康威視和大華生產，這兩個中國公司在美國都被列入黑名單。 美國商務部稱，它們都參與了對中國新疆省維吾爾少數民族的 "監視"。去年11月，華盛頓禁止進口這兩個公司設備，理由是 "對國家安全有不可接受的風險"。

海康威視拒絕了這些指控，並告訴法新社，其產品 "符合所有適用的澳大利亞法律和法規，並符合嚴格的安全要求"。 周四，北京指責堪培拉 "濫用國家權力，歧視和打擊中國公司"。

北京和堪培拉曾經是密切的貿易夥伴，但由於中國在太平洋地區的影響，在新疆和香港的壓制，以及關於新冠疫情大流行病起源的爭論，它們的關係已經惡化，北京之後對包括葡萄酒在內的澳大利亞主要出口產品徵收高額關稅。 在2020年的緊張局勢高峰期，中國對澳大利亞的主要出口產品徵收高額關稅。自工黨總理安東尼-阿爾巴尼斯5月上任以來，澳大利亞的中左翼政府一直在努力使與中國的關係升溫。阿爾巴尼斯表示，他不擔心北京對移除攝影機一事可能會有怎樣的反應。他告訴媒體：我們依據澳洲國家利益採取行動。我們行事光明磊落，且會持續這麼做。

兩年來第一批澳洲煤炭運抵中國

澳大利亞以前是中國的主要煤炭供應商之一。而自2020年以來，在與澳大利亞前保守派政府的激烈爭執中，沒有任何一批澳大利亞煤炭運抵中國。 根據海事數據平台MarineTraffic的數據，一艘名為Magic Eclipse的船在上個月離開澳大利亞昆士蘭州的海波因特（Hay Point）後，於周四在中國南部城市湛江附近停靠。

彭博社說，這艘散貨船裝載的是一種主要用於鍊鋼的煤炭，目的地是中國市場。一位接近澳大利亞政府的消息人士周四告訴法新社，堪培拉 "知道有報道說澳大利亞的煤炭貨物將在昨晚抵達中國的一個港口“。但"這批貨物還沒有通關。”

據報 即將出訪北京的澳大利亞貿易部長唐-法雷爾在一份聲明中說，"任何解決貿易壁壘的步驟都會受到歡迎"。本周早些時候，他會見了他的中國同僚王文濤，並說他們已經討論了可能的 "全面恢復貿易"。

澳大利亞外交部長於去年12月對中國展開破冰之旅，這是四年來堪培拉高級官員首次訪問中國。