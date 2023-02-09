金正恩攜妻女閱兵 展示創紀錄多洲際彈道導彈

朝鮮/金正恩/核武

朝鮮領導人金正恩與他的女兒和妻子抵達閱兵式會場2023年2月9日

朝鮮領導人金正恩2月8日周三攜妻子和女兒出席了一次大型閱兵式。這次閱兵式展示了創紀錄數量的可攜核彈頭的洲際彈道導彈（ICBM）。

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據朝中社（KCNA）周四說，這次閱兵旨在展示朝鮮"強大的核打擊能力"。

法新社說，這場閱兵式於星期三晚上在首都平壤市中心以金正恩祖父金日成的名字命名的廣場上舉行。

朝中社發布的照片顯示，這次閱兵標誌着朝鮮軍隊成立75周年，金正恩攜妻子李雪主（Ri Sol Ju）和女兒Ju Ae（音譯主愛）閱了兵。

其他圖片顯示，金正恩在他的將軍們簇擁下，視察了武裝士兵的隊伍並向他們敬禮，同時有部隊和導彈在背景中列隊通過。

據總部設在首爾的《NK新聞》報道，閱兵式上至少展示了10枚朝鮮最大的洲際彈道導彈--火星-17，還有顯然是為運載固體燃料洲際彈道導彈而設計的車輛。

發展這種洲際彈道導彈是平壤的主要目標之一，因為它可以幫助其核彈更難被發現和不容易被摧毀。

據朝中社的報道，洲際彈道導彈的出現引起了人群的"熱烈歡呼"。該社還補充說，由士兵和其他導彈組成的"戰術核部隊"也參加了閱兵。

"完整核武國家"

朝鮮擁有核武器後，便通過展示此類核武的閱兵活動，來紀念其政治日曆中的重要日期。

對於觀察家來說，這是一個機會，可以看到這個隱蔽的國家在軍事上取得了多大的進展，此刻它正處於禁止發展彈道導彈與核武計畫的制裁之下。

分析人士說，朝鮮閱兵期間公開展示的武器裝備的數量和類型顯示了該國在核武方面的重大進展，這可能對美國構成挑戰。

駐美國的專家Ankit Panda告訴法新社："他們在閱兵式上展示了比以往更多的洲際彈道導彈，這與金正恩大規模生產核武器和運載系統的指令相一致"。

他說，這對華盛頓來說可能是一個問題，因為美國的導彈防禦系統是為了對付"有限的"朝鮮威脅。但是現在朝鮮已經證明，其核力量遠非“有限”。

其他分析人士說，平壤通過展示如此多的火星-17（其最先進的洲際彈道導彈）發出了一個明確的信息。

首爾梨花（Ehwa）大學的教授李雷夫（Leif-Eric Easley）告訴法新社：“朝鮮正試圖宣布自己是一個完整的核武國家”。"金正恩正在讓他的戰術和遠程導彈為自己說話"。

新一代

金正恩的女兒自去年11月首次出現在洲際彈道導彈發射現場之後，就越來越多地露面。而之前她長期被保護在媒體聚光燈之外。周二這個10歲的孩子還出席了慶祝朝鮮建軍75周年的宴會和其他重要活動。

分析人士稱，金正恩將她視為自己的繼承人。據首爾情報部門稱，金正恩還有另外兩個孩子。但這個女兒應該最像他。

當年金正恩的父親金正日也是在好幾個孩子中選擇了金正恩做繼承人，就是因為他最像父親。

本周三的閱兵是平壤近年來舉行的第四次夜間閱兵。此前，該政權表示將擴大和加強其軍事演習，以便為戰爭做好準備。

2022年，朝鮮進行了創紀錄多次的武器試驗，包括首次發射其最先進的洲際彈道導彈。

金正恩最近要求他的國家通過大規模生產戰術核武器和開發新的核反擊導彈，要"成倍"增加其軍事武庫。