美國德州擬禁中國人買房地產，佛州等11州或跟進

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美國朝野越來越警惕中共的滲透和威脅。德州正在考慮禁止中國公民購買房地產，還有其它11個州也有可能跟進。

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據法新社報導，共和黨籍德州議會參議員 科爾克 霍斯特（Lois Kolkhorst）去年11月提出議案，準備禁止中國人、俄羅斯人、伊朗人、朝鮮人在當地擁有不動產，但主要目標似乎是中國公民。

她表示：“許多德州人最關心的議題是國家安全，以及特定的敵對外國實體持有越來越多的德州土地。”

共和黨籍 德州 州長 艾波特（Greg Abbott）已表態，如果州議會通過這項議案，他將會簽署成為法律。

不只是德州，佛羅里達州、阿肯色州、南達科他州和其它8個州，也都在考慮立法限制外國人持有不動產。在美國，中國公民或者企業持有當地農地和其它不動產日益成為熱門議題。

德州議會眾議員吳元之（Gene Wu）表示，美國2月4日擊落疑似中共偵察氣球後，美中關係更加緊張，限制中國人持有房地產的力道可能隨之升高。

提出法案的 科爾克 霍斯特 說，這項提案出台的導火索是一名與中國共產黨有關聯的退役中共軍官買下德州13萬英畝的土地，這塊地靠近 勞夫林 空軍基地（Laughlin Air Force Base）。

這塊地的買家孫廣信聲稱，他買地是想要打造一個風能和太陽能電場。但德州2021年已經叫停了這項計畫。