韓國明天起恢復對中國遊客發放簽證

韓國，中國，新冠檢疫

2022年12月29日，戴着口罩的旅客在北京首都國際機場的國際航班登機櫃檯辦理登機手續後，使用智能手機填寫健康聲明。目前已有美國、日本、法國等十幾個國家要求對從中國出發的旅客進行COVID-19陰性測試。

韓國政府周五（2月10日）宣布，韓國將從本周末起恢復向來自中國的遊客發放短期簽證，首爾之前針對中國疫情增高而推出的入境檢疫措施曾引發北京不滿。

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韓國疾病防控中心在其公告中說，將 "取消對中國的短期簽證限制，從2月11日起恢複發放簽證"。

在中國此前突然放棄清零防疫、全國範圍內出現新冠感染海嘯時，韓國於1月份實施了以上的簽證限制措施，首爾當局表示，上周以來，自中國入境者的新冠落地檢測陽性率已降至1.4%，比此前實行限制措施時的陽性率20%明顯降低。

疾控控中心表示，停止實施短期簽證發放限制是適應於中國目前的疫情狀況， "沒有跡象表明新冠病毒在中國農曆新年後有進一步傳播或變異"。

除恢複發放短期簽證外，對入境新冠檢疫的其他限制措施、如強制檢測等仍然保留：所有從中國抵達的旅客必須在起飛前進行新冠檢測，並在抵達韓國的當天在此接受一次PCR檢測。同時檢測呈陽性的遊客需接受為期一周的隔離。

韓國一月宣布的限制措施曾引發北京批評，指其為對中國遊客“歧視”，並採取對等報復措施，暫停了對韓國人發放短期簽證。

報道指，韓國自去年以來，已停止要求所有其他國家旅客在登機前和落地後進行核酸測試。 1月30日，韓國宣布除了在公共交通和醫院等衛生設施外，其他大多數室內場所停止強制佩戴口罩。

此外，印度也宣布從下周一（2月13日）起，停止要求來自或途經新加坡、中國、香港、韓國、泰國和日本的旅客，提供出發前的新冠檢測陰性結果。路透社報道援引該國衛生部周五表示，取消這項規定是因為全球的新冠感染率大幅下降。而據印度衛生部周四發給印度民航部的通告，對飛抵印度的2%旅客隨機進行新冠檢測的安排仍將保留。