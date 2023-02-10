韓國，中國，新冠檢疫
韓國明天起恢復對中國遊客發放簽證
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韓國政府周五（2月10日）宣布，韓國將從本周末起恢復向來自中國的遊客發放短期簽證，首爾之前針對中國疫情增高而推出的入境檢疫措施曾引發北京不滿。
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韓國疾病防控中心在其公告中說，將 "取消對中國的短期簽證限制，從2月11日起恢複發放簽證"。
在中國此前突然放棄清零防疫、全國範圍內出現新冠感染海嘯時，韓國於1月份實施了以上的簽證限制措施，首爾當局表示，上周以來，自中國入境者的新冠落地檢測陽性率已降至1.4%，比此前實行限制措施時的陽性率20%明顯降低。
疾控控中心表示，停止實施短期簽證發放限制是適應於中國目前的疫情狀況， "沒有跡象表明新冠病毒在中國農曆新年後有進一步傳播或變異"。
除恢複發放短期簽證外，對入境新冠檢疫的其他限制措施、如強制檢測等仍然保留：所有從中國抵達的旅客必須在起飛前進行新冠檢測，並在抵達韓國的當天在此接受一次PCR檢測。同時檢測呈陽性的遊客需接受為期一周的隔離。
韓國一月宣布的限制措施曾引發北京批評，指其為對中國遊客“歧視”，並採取對等報復措施，暫停了對韓國人發放短期簽證。
報道指，韓國自去年以來，已停止要求所有其他國家旅客在登機前和落地後進行核酸測試。 1月30日，韓國宣布除了在公共交通和醫院等衛生設施外，其他大多數室內場所停止強制佩戴口罩。
此外，印度也宣布從下周一（2月13日）起，停止要求來自或途經新加坡、中國、香港、韓國、泰國和日本的旅客，提供出發前的新冠檢測陰性結果。路透社報道援引該國衛生部周五表示，取消這項規定是因為全球的新冠感染率大幅下降。而據印度衛生部周四發給印度民航部的通告，對飛抵印度的2%旅客隨機進行新冠檢測的安排仍將保留。