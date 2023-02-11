土敘地震救災夜以繼日

土耳其/敘利亞/地震

土耳其與相接的敘利亞發生強震以來，來自幾十個國家的救援隊日以繼夜地在數千座震毀建築的廢墟中辛勤工作，解救被埋在瓦礫下的倖存者。在冰冷的溫度下，他們經常呼籲保持安靜，因為他們竭力想從破舊的混凝土堆中聽到任何生命的聲音。

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據路透社今天報道稱，又有兩名婦女在地震廢墟中倖存數日後被救出。但是，地震造成的死亡人數攀升達 24,150 人。土耳其死亡人數為 20,665 人，敘利亞死亡人數超過 3,500 人。

周一發生的 7.8 級地震，在土耳其和敘利亞繼續發生了幾次強烈餘震，是本世紀第七大致命自然災害，超過了日本 2011 年的地震和海嘯，接近 2003 年鄰國伊朗地震造成的 31,000 人死亡。1999 年在土耳其西北部發生的類似強烈地震造成 17,000 多人喪生。

土耳其當局周六表示，在該地區發生 20 年來最致命的地震後，兩名婦女被困 122 小時，救援人員在土耳其從倒塌建築物的廢墟中救出了這兩名婦女。另一名受傷的 55 歲男子被確認為 Masallah Cicek，他是從土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾一座倒塌建築的廢墟中救出來的。

在冰冷的溫度下，救援者經常呼籲保持安靜，因為他們竭力想從破舊的混凝土堆中聽到任何生命的聲音。在土耳其的 Samandag 區，救援人員蹲在混凝土板下，低聲說著“Inshallah”——“上帝保佑”——他們小心翼翼地將手伸入廢墟中，救出了一名 10 天大的新生兒。

他睜大雙眼，嬰兒 Yagiz Ulas 被包裹在保暖毯中，被擡到戰地醫院。視頻圖像顯示，急救人員還帶走了他的母親，她在擔架上頭暈目眩，臉色蒼白，但神志清醒。

土耳其副總統福阿特·奧克塔伊 (Fuat Oktay) 連夜告訴記者，在過去 24 小時內，有 67 人從廢墟中被救出，受災地區共動用了 31,000 名救援人員。他說，大約有 80,000 人在醫院接受治療，而 105 萬人因地震而無家可歸，他們擠在臨時避難所里。

由於許多人在寒冷的冬季條件下缺乏食物，民眾對兩國領導人對救災反應的質疑越來越多。據敘利亞官方媒體稱，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德 (Bashar al-Assad) 與妻子阿斯瑪 (Asma) 一起前往阿勒頗 (Aleppo) 的一家醫院，據報道這是自地震以來他首次前往受災地區。

早些時候，世界糧食計畫署表示，由於戰爭狀態使救援工作變得複雜，它在叛軍控制的敘利亞西北部的庫存即將告罄。

周五，埃爾多安訪問了土耳其的阿德亞曼省，他承認政府的反應沒有達到預期的速度。反對者抓住這個問題攻擊埃爾多安，他將在 5 月 14 日舉行的投票中競選連任，但可能會因為災難而推遲。

路透社稱，對延遲提供援助和啟動救援工作的憤怒情緒可能會影響選舉。

甚至在地震發生之前，投票就被視為埃爾多安執政二十年以來最嚴峻的挑戰。艾爾多安呼籲團結一致，並譴責他所謂的“為政治利益而進行的消極運動”。土耳其主要反對黨領袖凱末爾·基利達羅格魯批評政府的反應。批評稱，“地震很大，但比地震更嚴重的是缺乏協調、缺乏計畫和無能。”