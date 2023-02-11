氣球事件後美國將六家中國公司列入黑名單

中美，外交

法新社報道，在一個裝有間諜裝置的中國氣球在美國上空被擊落後，美國周五（2月10日）將六家中國公司列入黑名單，禁止它們未經許可獲取美國的技術和產品。

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美國商務部在聲明中援引負責工業和安全的副部長艾倫-埃斯特維茲（Alan Estevez）的話說，"中國使用高空氣球侵犯了我們的主權，威脅到美國的國家安全”。

美國上周六（2月4日）在靠近大西洋沿岸擊落了一個中國高空氣球，該氣球之前曾飛過敏感軍事地區上空。北京稱這是一架 "主要用於氣象研究目的的民用飛艇"，但美國軍用飛機拍攝的圖像顯示，氣球上配備了間諜工具。

這一氣球外交衝突導致美國國務卿布林肯推遲了原定上周日對中國的罕見訪問。

美國商務部副部長唐-格雷夫斯（Don Graves）表示，這六家中國公司被列入的美國黑名單 "是一個強有力的工具，可以識別和阻止那些試圖借開拓全球市場損害和威脅美國國家安全的行為者"。他說，"我們將毫不猶豫地使用這個名單，以及我們其他的監管和執法工具來保護美國的國家安全”。

另據白宮發言人表示，周五美國軍方根據總統拜登的命令，在阿拉斯加上空擊落了一個 "高空飛行物"，但沒有詳細說明該飛行物的性質和來源。