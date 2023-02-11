氣球讓美中關係吸涼氣股市也動蕩 摩根大佬想訪北京勸有話都好好說

股市/氣球事件

本星期全球股市都受到中美關係跌宕的影響。周五中國通脹成為亞洲數據焦點，一周結束時美聯儲的鷹派評論令風險資產蒙受了一些陰影，因為投資者也在思考中美政治緊張局勢加深的市場影響。

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路透社引據股評家麥吉弗稱，就其本身而言，中國經濟重新開放可能會在今年加速增長和通脹。瑞銀經濟學家預計，消費增長 7% 將推動約 5% 的增長，而高盛分析師預測，“比預期更快的重新開放進程”將推動 2023 年實際 GDP 增長 5.5%。

但巨大的結構性挑戰，例如過度槓桿化和負債纍纍的房地產行業，現在又因間諜氣球危機而上升的地緣政治風險而變得更加複雜。

美國國務院一名高級官員周四表示，美國將探討對上周支持中國間諜氣球飛入美國領空的與中國軍方有關的實體採取行動。

摩根大通首席執行官傑米戴蒙周三告訴路透社，他打算訪問中國，兩個超級大國之間就所有問題進行對話和溝通至關重要。他直話直說稱，“不說話會導致不好的結果。”

路透社引述的股評說，但其他人可能不這麼看。中美關係惡化可能會刺激一些投資者和企業重新考慮他們在中國的投入，這可能會影響中國資產並波及其他資產，例如歐洲股票和美國國債。

目前，中國股市、恆生科技指數和 MSCI 亞洲（日本除外）指數顯示連續第二周收跌。標準普爾 500 指數和 MSCI 世界指數有可能創下近兩個月來的最大單周跌幅。